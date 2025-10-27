Soul Graph（GRPH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0010921 $ 0.0010921 $ 0.0010921 24H最低價 $ 0.00115865 $ 0.00115865 $ 0.00115865 24H最高價 24H最低價 $ 0.0010921$ 0.0010921 $ 0.0010921 24H最高價 $ 0.00115865$ 0.00115865 $ 0.00115865 歷史最高 $ 0.064363$ 0.064363 $ 0.064363 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.11% 漲跌幅（1D） +1.29% 漲跌幅（7D） +5.59% 漲跌幅（7D） +5.59%

Soul Graph（GRPH）目前實時價格為 $0.00114256。過去 24 小時內，GRPH 的交易價格在 $ 0.0010921 至 $ 0.00115865 之間波動，市場活躍度顯著。GRPH 的歷史最高價為 $ 0.064363，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GRPH 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.11%，過去 24 小時內變動為 +1.29%，過去 7 天內累計變動為 +5.59%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Soul Graph（GRPH）市場資訊

市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M 流通量 999.90M 999.90M 999.90M 總供應量 999,896,063.138435 999,896,063.138435 999,896,063.138435

Soul Graph 的目前市值為 $ 1.14M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GRPH 的流通量為 999.90M，總供應量是 999896063.138435，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.14M。