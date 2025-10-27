SOSANA（SOSANA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.228224 24H最高價 $ 0.258379 歷史最高 $ 0.496509 最低價 $ 0.160209 漲跌幅（1H） -0.48% 漲跌幅（1D） -9.29% 漲跌幅（7D） -16.78%

SOSANA（SOSANA）目前實時價格為 $0.228665。過去 24 小時內，SOSANA 的交易價格在 $ 0.228224 至 $ 0.258379 之間波動，市場活躍度顯著。SOSANA 的歷史最高價為 $ 0.496509，歷史最低價為 $ 0.160209。

從短期表現來看，SOSANA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.48%，過去 24 小時內變動為 -9.29%，過去 7 天內累計變動為 -16.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SOSANA（SOSANA）市場資訊

市值 $ 20.33M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 20.33M 流通量 88.89M 總供應量 88,888,888.0

SOSANA 的目前市值為 $ 20.33M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOSANA 的流通量為 88.89M，總供應量是 88888888.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.33M。