Sora Labs 今日價格

Sora Labs (SORA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SORA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SORA。

Sora Labs 目前市值在 $ 16,720.77 排名第 #-，流通供應量為 999.27M SORA。過去 24 小時內，SORA 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03836864，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SORA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +5.51%。過去一天，總交易量達到 --。

Sora Labs（SORA）市場資訊

市值 $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.72K$ 16.72K $ 16.72K 流通量 999.27M 999.27M 999.27M 總供應量 999,271,121.794041 999,271,121.794041 999,271,121.794041

Sora Labs 的目前市值為 $ 16.72K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SORA 的流通量為 999.27M，總供應量是 999271121.794041，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.72K。