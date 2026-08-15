Sonic Name Service 今日價格

Sonic Name Service (SNS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.71%。目前 SNS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SNS。

Sonic Name Service 目前市值在 $ 31,053 排名第 #-，流通供應量為 51.46M SNS。過去 24 小時內，SNS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.095227，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SNS 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +0.11%。過去一天，總交易量達到 $ 47.57。

Sonic Name Service（SNS）市場資訊

市值 $ 31.05K$ 31.05K $ 31.05K 成交量（24H） $ 47.57$ 47.57 $ 47.57 完全稀釋市值 $ 58.91K$ 58.91K $ 58.91K 流通量 51.46M 51.46M 51.46M 總供應量 97,619,530.0 97,619,530.0 97,619,530.0

Sonic Name Service 的目前市值為 $ 31.05K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 47.57。SNS 的流通量為 51.46M，總供應量是 97619530.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58.91K。