Sonic Goat 圖標

Sonic Goat 價格 (SGOAT)

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Sonic Goat (SGOAT) 實時價格圖表

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今天 Sonic Goat (SGOAT) 的價格

今天 Sonic Goat (SGOAT) 的實時價格爲 0.01377028 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SGOAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Sonic Goat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Sonic Goat 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Sonic Goat (SGOAT) 價格表現 USD

今天內，Sonic Goat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Sonic Goat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001908698
在過去60天內，Sonic Goat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0044869479
在過去90天內，Sonic Goat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.044825042898753174

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0001908698-1.38%
60天$ -0.0044869479-32.58%
90天$ -0.044825042898753174-76.49%

Sonic Goat (SGOAT) 價格分析

Sonic Goat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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Sonic Goat (SGOAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是Sonic Goat (SGOAT)

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Sonic Goat (SGOAT) 資源

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大家還在問：關於 Sonic Goat (SGOAT) 的其他問題

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SGOAT 兌換爲當地貨幣

1 SGOAT 兌換 VND
353.08374948
1 SGOAT 兌換 AUD
A$0.0218947452
1 SGOAT 兌換 GBP
0.0104654128
1 SGOAT 兌換 EUR
0.0121178464
1 SGOAT 兌換 USD
$0.01377028
1 SGOAT 兌換 MYR
RM0.0608646376
1 SGOAT 兌換 TRY
0.5221690176
1 SGOAT 兌換 JPY
¥1.9761728828
1 SGOAT 兌換 RUB
1.1454118904
1 SGOAT 兌換 INR
1.1836932688
1 SGOAT 兌換 IDR
Rp229.5045748648
1 SGOAT 兌換 KRW
19.559994226
1 SGOAT 兌換 PHP
0.7873846104
1 SGOAT 兌換 EGP
￡E.0.7061399584
1 SGOAT 兌換 BRL
R$0.0806938408
1 SGOAT 兌換 CAD
C$0.0190029864
1 SGOAT 兌換 BDT
1.66964645
1 SGOAT 兌換 NGN
21.8922665496
1 SGOAT 兌換 UAH
0.5688502668
1 SGOAT 兌換 VES
Bs0.97768988
1 SGOAT 兌換 PKR
Rs3.8527866412
1 SGOAT 兌換 KZT
7.1016088016
1 SGOAT 兌換 THB
฿0.4608912716
1 SGOAT 兌換 TWD
NT$0.4457439636
1 SGOAT 兌換 AED
د.إ0.0505369276
1 SGOAT 兌換 CHF
Fr0.0111539268
1 SGOAT 兌換 HKD
HK$0.10671967
1 SGOAT 兌換 MAD
.د.م0.1277881984
1 SGOAT 兌換 MXN
$0.279536684