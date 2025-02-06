SonarWatch 圖標

SonarWatch 價格 (SONAR)

USD

SonarWatch (SONAR) 實時價格圖表

$0.00961444
$0.00961444$0.00961444
-3.50%(1D)

今天 SonarWatch (SONAR) 的價格

今天 SonarWatch (SONAR) 的實時價格爲 0.00961185 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SONAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SonarWatch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 651.77 USD
- SonarWatch 當天價格變化爲 -3.55%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SonarWatch (SONAR) 價格表現 USD

今天內，SonarWatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00035474304577038
在過去30天內，SonarWatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0094093850
在過去60天內，SonarWatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0034524429
在過去90天內，SonarWatch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002695022766291856

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00035474304577038-3.55%
30天$ +0.0094093850+97.89%
60天$ +0.0034524429+35.92%
90天$ +0.002695022766291856+38.96%

SonarWatch (SONAR) 價格分析

SonarWatch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00952313
$ 0.00952313$ 0.00952313

$ 0.01032617
$ 0.01032617$ 0.01032617

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

-0.01%

-3.55%

-18.14%

SonarWatch (SONAR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 651.77
$ 651.77$ 651.77

0.00
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什麼是SonarWatch (SONAR)

Sonar is a tracking tool on Solana Blockchain that aim to show on a single page the DeFi investments of a public address.

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SonarWatch (SONAR) 資源

官網

大家還在問：關於 SonarWatch (SONAR) 的其他問題

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SONAR 兌換爲當地貨幣

1 SONAR 兌換 AUD
A$0.0152828415
1 SONAR 兌換 GBP
0.00768948
1 SONAR 兌換 EUR
0.009227376
1 SONAR 兌換 USD
$0.00961185
1 SONAR 兌換 MYR
RM0.0425804955
1 SONAR 兌換 TRY
0.3449692965
1 SONAR 兌換 JPY
¥1.467152784
1 SONAR 兌換 RUB
0.9274474065
1 SONAR 兌換 INR
0.841805823
1 SONAR 兌換 IDR
Rp157.571286264
1 SONAR 兌換 PHP
0.5589290775
1 SONAR 兌換 EGP
￡E.0.4833799365
1 SONAR 兌換 BRL
R$0.05574873
1 SONAR 兌換 CAD
C$0.0137449455
1 SONAR 兌換 BDT
1.1690893155
1 SONAR 兌換 NGN
16.1543479395
1 SONAR 兌換 UAH
0.4005257895
1 SONAR 兌換 VES
Bs0.56709915
1 SONAR 兌換 PKR
Rs2.681129439
1 SONAR 兌換 KZT
4.9749974415
1 SONAR 兌換 THB
฿0.3249766485
1 SONAR 兌換 TWD
NT$0.315653154
1 SONAR 兌換 CHF
Fr0.008650665
1 SONAR 兌換 HKD
HK$0.074780193
1 SONAR 兌換 MAD
.د.م0.096310737