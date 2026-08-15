something to believe in 今日價格

something to believe in (BELIEVE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.08%。目前 BELIEVE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BELIEVE。

something to believe in 目前市值在 $ 339,643 排名第 #-，流通供應量為 850.54M BELIEVE。過去 24 小時內，BELIEVE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00271686，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BELIEVE 在過去一小時內波動了 +1.34%，過去7 天內波動了 -3.22%。過去一天，總交易量達到 $ 26.57K。

something to believe in（BELIEVE）市場資訊

市值 $ 339.64K$ 339.64K $ 339.64K 成交量（24H） $ 26.57K$ 26.57K $ 26.57K 完全稀釋市值 $ 339.64K$ 339.64K $ 339.64K 流通量 850.54M 850.54M 850.54M 總供應量 850,536,244.026078 850,536,244.026078 850,536,244.026078

something to believe in 的目前市值為 $ 339.64K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 26.57K。BELIEVE 的流通量為 850.54M，總供應量是 850536244.026078，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 339.64K。