Solv Protocol xSolvBTC 價格 (XSOLVBTC)
今天 Solv Protocol xSolvBTC (XSOLVBTC) 的實時價格爲 85,061 USD。目前其市值爲 $ 760.95M USD。XSOLVBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solv Protocol xSolvBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solv Protocol xSolvBTC 當天價格變化爲 +2.53%
- 其循環供應量爲 8.95K USD
在獲取 MEXC 上從 XSOLVBTC兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 XSOLVBTC 價格信息的首選平台。
今天內，Solv Protocol xSolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2,098.76。
在過去30天內，Solv Protocol xSolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +3,469.0597752000。
在過去60天內，Solv Protocol xSolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -9,033.2230170000。
在過去90天內，Solv Protocol xSolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -5,893.67714145867。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +2,098.76
|+2.53%
|30天
|$ +3,469.0597752000
|+4.08%
|60天
|$ -9,033.2230170000
|-10.61%
|90天
|$ -5,893.67714145867
|-6.47%
Solv Protocol xSolvBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.85%
+2.53%
+3.25%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 XSOLVBTC 兌換 VND
₫2,181,049,101
|1 XSOLVBTC 兌換 AUD
A$135,246.99
|1 XSOLVBTC 兌換 GBP
￡64,646.36
|1 XSOLVBTC 兌換 EUR
€74,853.68
|1 XSOLVBTC 兌換 USD
$85,061
|1 XSOLVBTC 兌換 MYR
RM375,969.62
|1 XSOLVBTC 兌換 TRY
₺3,225,513.12
|1 XSOLVBTC 兌換 JPY
¥12,207,104.11
|1 XSOLVBTC 兌換 RUB
₽7,075,373.98
|1 XSOLVBTC 兌換 INR
₹7,311,843.56
|1 XSOLVBTC 兌換 IDR
Rp1,417,682,766.26
|1 XSOLVBTC 兌換 KRW
₩120,824,897.45
|1 XSOLVBTC 兌換 PHP
₱4,863,787.98
|1 XSOLVBTC 兌換 EGP
￡E.4,361,928.08
|1 XSOLVBTC 兌換 BRL
R$498,457.46
|1 XSOLVBTC 兌換 CAD
C$117,384.18
|1 XSOLVBTC 兌換 BDT
৳10,313,646.25
|1 XSOLVBTC 兌換 NGN
₦135,231,679.02
|1 XSOLVBTC 兌換 UAH
₴3,513,869.91
|1 XSOLVBTC 兌換 VES
Bs6,039,331
|1 XSOLVBTC 兌換 PKR
Rs23,799,217.19
|1 XSOLVBTC 兌換 KZT
₸43,867,658.92
|1 XSOLVBTC 兌換 THB
฿2,846,991.67
|1 XSOLVBTC 兌換 TWD
NT$2,753,424.57
|1 XSOLVBTC 兌換 AED
د.إ312,173.87
|1 XSOLVBTC 兌換 CHF
Fr68,899.41
|1 XSOLVBTC 兌換 HKD
HK$659,222.75
|1 XSOLVBTC 兌換 MAD
.د.م789,366.08
|1 XSOLVBTC 兌換 MXN
$1,726,738.3