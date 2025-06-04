Solv Protocol Staked BTC 價格 (XSOLVBTC)
今天 Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 的實時價格爲 105,522 USD。目前其市值爲 $ 635.86M USD。XSOLVBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solv Protocol Staked BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solv Protocol Staked BTC 當天價格變化爲 +1.53%
- 其循環供應量爲 6.03K USD
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今天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,593.05。
在過去30天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11,906.4376914000。
在過去60天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +27,558.8325174000。
在過去90天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +16,988.35129060446。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +1,593.05
|+1.53%
|30天
|$ +11,906.4376914000
|+11.28%
|60天
|$ +27,558.8325174000
|+26.12%
|90天
|$ +16,988.35129060446
|+19.19%
Solv Protocol Staked BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.58%
+1.53%
-3.66%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.
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|1 XSOLVBTC 兌換 VND
₫2,776,811,430
|1 XSOLVBTC 兌換 AUD
A$162,503.88
|1 XSOLVBTC 兌換 GBP
￡77,031.06
|1 XSOLVBTC 兌換 EUR
€91,804.14
|1 XSOLVBTC 兌換 USD
$105,522
|1 XSOLVBTC 兌換 MYR
RM447,413.28
|1 XSOLVBTC 兌換 TRY
₺4,128,020.64
|1 XSOLVBTC 兌換 JPY
¥15,182,505.36
|1 XSOLVBTC 兌換 RUB
₽8,333,072.34
|1 XSOLVBTC 兌換 INR
₹9,044,290.62
|1 XSOLVBTC 兌換 IDR
Rp1,729,868,575.68
|1 XSOLVBTC 兌換 KRW
₩145,347,058.02
|1 XSOLVBTC 兌換 PHP
₱5,877,575.4
|1 XSOLVBTC 兌換 EGP
￡E.5,241,277.74
|1 XSOLVBTC 兌換 BRL
R$594,088.86
|1 XSOLVBTC 兌換 CAD
C$144,565.14
|1 XSOLVBTC 兌換 BDT
৳12,899,009.28
|1 XSOLVBTC 兌換 NGN
₦166,964,294.94
|1 XSOLVBTC 兌換 UAH
₴4,384,439.1
|1 XSOLVBTC 兌換 VES
Bs10,130,112
|1 XSOLVBTC 兌換 PKR
Rs29,682,283.38
|1 XSOLVBTC 兌換 KZT
₸54,057,865.38
|1 XSOLVBTC 兌換 THB
฿3,444,238.08
|1 XSOLVBTC 兌換 TWD
NT$3,165,660
|1 XSOLVBTC 兌換 AED
د.إ387,265.74
|1 XSOLVBTC 兌換 CHF
Fr86,528.04
|1 XSOLVBTC 兌換 HKD
HK$827,292.48
|1 XSOLVBTC 兌換 MAD
.د.م969,747.18
|1 XSOLVBTC 兌換 MXN
$2,030,243.28