Solv Protocol Staked BTC 圖標

Solv Protocol Staked BTC 價格 (XSOLVBTC)

USD

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 實時價格圖表

$105,525
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+1.50%(1D)

今天 Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 的價格

今天 Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 的實時價格爲 105,522 USD。目前其市值爲 $ 635.86M USD。XSOLVBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solv Protocol Staked BTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solv Protocol Staked BTC 當天價格變化爲 +1.53%
- 其循環供應量爲 6.03K USD

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Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 價格表現 USD

今天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1,593.05
在過去30天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +11,906.4376914000
在過去60天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +27,558.8325174000
在過去90天內，Solv Protocol Staked BTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +16,988.35129060446

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +1,593.05+1.53%
30天$ +11,906.4376914000+11.28%
60天$ +27,558.8325174000+26.12%
90天$ +16,988.35129060446+19.19%

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 價格分析

Solv Protocol Staked BTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 103,929
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$ 106,445
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$ 117,077
$ 117,077$ 117,077

-0.58%

+1.53%

-3.66%

Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 635.86M
$ 635.86M$ 635.86M

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6.03K
6.03K 6.03K

什麼是Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC)

SolvBTC.BBN is a yield-bearing token that represents staked SolvBTC plus all future Babylon staking rewards and Solv Points. As a liquid token, SolvBTC.BBN stays accessible across multiple networks and unlocks more DeFi yield opportunities. Solv Protocol is a Unified Bitcoin Liquidity Matrix, aimed at bridging Bitcoin's trillion-dollar economy to DeFi by unifying its fragmented liquidity through SolvBTC. SolvBTC provides Bitcoin holders with access to Liquid Staking Tokens, offering a simple and efficient way to earn yields on their Bitcoin across any chain. By staking with Solv, your Bitcoin remains liquid, allowing you to leverage a wide range of DeFi applications.

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Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 資源

官網

大家還在問：關於 Solv Protocol Staked BTC (XSOLVBTC) 的其他問題

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XSOLVBTC 兌換爲當地貨幣

1 XSOLVBTC 兌換 VND
2,776,811,430
1 XSOLVBTC 兌換 AUD
A$162,503.88
1 XSOLVBTC 兌換 GBP
77,031.06
1 XSOLVBTC 兌換 EUR
91,804.14
1 XSOLVBTC 兌換 USD
$105,522
1 XSOLVBTC 兌換 MYR
RM447,413.28
1 XSOLVBTC 兌換 TRY
4,128,020.64
1 XSOLVBTC 兌換 JPY
¥15,182,505.36
1 XSOLVBTC 兌換 RUB
8,333,072.34
1 XSOLVBTC 兌換 INR
9,044,290.62
1 XSOLVBTC 兌換 IDR
Rp1,729,868,575.68
1 XSOLVBTC 兌換 KRW
145,347,058.02
1 XSOLVBTC 兌換 PHP
5,877,575.4
1 XSOLVBTC 兌換 EGP
￡E.5,241,277.74
1 XSOLVBTC 兌換 BRL
R$594,088.86
1 XSOLVBTC 兌換 CAD
C$144,565.14
1 XSOLVBTC 兌換 BDT
12,899,009.28
1 XSOLVBTC 兌換 NGN
166,964,294.94
1 XSOLVBTC 兌換 UAH
4,384,439.1
1 XSOLVBTC 兌換 VES
Bs10,130,112
1 XSOLVBTC 兌換 PKR
Rs29,682,283.38
1 XSOLVBTC 兌換 KZT
54,057,865.38
1 XSOLVBTC 兌換 THB
฿3,444,238.08
1 XSOLVBTC 兌換 TWD
NT$3,165,660
1 XSOLVBTC 兌換 AED
د.إ387,265.74
1 XSOLVBTC 兌換 CHF
Fr86,528.04
1 XSOLVBTC 兌換 HKD
HK$827,292.48
1 XSOLVBTC 兌換 MAD
.د.م969,747.18
1 XSOLVBTC 兌換 MXN
$2,030,243.28