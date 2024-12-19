Solv Protocol SolvBTC 價格 (SOLVBTC)
今天 Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) 的實時價格爲 101,654 USD。目前其市值爲 $ 1.39B USD。SOLVBTC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solv Protocol SolvBTC 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.53M USD
- Solv Protocol SolvBTC 當天價格變化爲 -2.71%
- 其循環供應量爲 13.64K USD
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今天內，Solv Protocol SolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2,831.7841984894。
在過去30天內，Solv Protocol SolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +10,521.0060228000。
在過去60天內，Solv Protocol SolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +49,749.8742160000。
在過去90天內，Solv Protocol SolvBTC 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +39,212.11274189268。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -2,831.7841984894
|-2.71%
|30天
|$ +10,521.0060228000
|+10.35%
|60天
|$ +49,749.8742160000
|+48.94%
|90天
|$ +39,212.11274189268
|+62.80%
Solv Protocol SolvBTC 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-2.71%
+1.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation.
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|1 SOLVBTC 兌換 AUD
A$161,629.86
|1 SOLVBTC 兌換 GBP
￡80,306.66
|1 SOLVBTC 兌換 EUR
€97,587.84
|1 SOLVBTC 兌換 USD
$101,654
|1 SOLVBTC 兌換 MYR
RM457,443
|1 SOLVBTC 兌換 TRY
₺3,566,022.32
|1 SOLVBTC 兌換 JPY
¥15,940,363.74
|1 SOLVBTC 兌換 RUB
₽10,544,569.42
|1 SOLVBTC 兌換 INR
₹8,649,738.86
|1 SOLVBTC 兌換 IDR
Rp1,666,458,749.76
|1 SOLVBTC 兌換 PHP
₱6,005,718.32
|1 SOLVBTC 兌換 EGP
￡E.5,176,221.68
|1 SOLVBTC 兌換 BRL
R$631,271.34
|1 SOLVBTC 兌換 CAD
C$145,365.22
|1 SOLVBTC 兌換 BDT
৳12,148,669.54
|1 SOLVBTC 兌換 NGN
₦157,847,314.66
|1 SOLVBTC 兌換 UAH
₴4,267,434.92
|1 SOLVBTC 兌換 VES
Bs5,082,700
|1 SOLVBTC 兌換 PKR
Rs28,291,324.74
|1 SOLVBTC 兌換 KZT
₸53,332,771.1
|1 SOLVBTC 兌換 THB
฿3,510,112.62
|1 SOLVBTC 兌換 TWD
NT$3,316,970.02
|1 SOLVBTC 兌換 CHF
Fr90,472.06
|1 SOLVBTC 兌換 HKD
HK$789,851.58
|1 SOLVBTC 兌換 MAD
.د.م1,019,589.62