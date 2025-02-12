SolSrch 圖標

SolSrch 價格 (SRCH)

USD

SolSrch (SRCH) 實時價格圖表

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$0.00235674$0.00235674
+0.50%(1D)

今天 SolSrch (SRCH) 的價格

今天 SolSrch (SRCH) 的實時價格爲 0.00235674 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SRCH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SolSrch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 20.47 USD
- SolSrch 當天價格變化爲 +0.56%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SolSrch (SRCH) 價格表現 USD

今天內，SolSrch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SolSrch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001060271
在過去60天內，SolSrch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004152943
在過去90天內，SolSrch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000320091549175851

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.56%
30天$ +0.0001060271+4.50%
60天$ -0.0004152943-17.62%
90天$ -0.000320091549175851-11.95%

SolSrch (SRCH) 價格分析

SolSrch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00228994
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$ 0.00235674
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$ 0.052505
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+0.56%

-10.17%

SolSrch (SRCH) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 20.47
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什麼是SolSrch (SRCH)

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SolSrch (SRCH) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 SolSrch (SRCH) 的其他問題

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SRCH 兌換爲當地貨幣

1 SRCH 兌換 AUD
A$0.0037236492
1 SRCH 兌換 GBP
0.001885392
1 SRCH 兌換 EUR
0.0022624704
1 SRCH 兌換 USD
$0.00235674
1 SRCH 兌換 MYR
RM0.0105110604
1 SRCH 兌換 TRY
0.0849369096
1 SRCH 兌換 JPY
¥0.3591436086
1 SRCH 兌換 RUB
0.2259642312
1 SRCH 兌換 INR
0.2044943298
1 SRCH 兌換 IDR
Rp38.6350757856
1 SRCH 兌換 PHP
0.1370208636
1 SRCH 兌換 EGP
￡E.0.118897533
1 SRCH 兌換 BRL
R$0.0135748224
1 SRCH 兌換 CAD
C$0.0033701382
1 SRCH 兌換 BDT
0.2862496404
1 SRCH 兌換 NGN
3.533342445
1 SRCH 兌換 UAH
0.0982524906
1 SRCH 兌換 VES
Bs0.1414044
1 SRCH 兌換 PKR
Rs0.6575540274
1 SRCH 兌換 KZT
1.1926754118
1 SRCH 兌換 THB
฿0.080364834
1 SRCH 兌換 TWD
NT$0.0773953416
1 SRCH 兌換 CHF
Fr0.0021446334
1 SRCH 兌換 HKD
HK$0.0183590046
1 SRCH 兌換 MAD
.د.م0.0236381022