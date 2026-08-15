Solordi 今日價格

Solordi (SOLO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SOLO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLO。

Solordi 目前市值在 $ 25,620 排名第 #-，流通供應量為 999.14M SOLO。過去 24 小時內，SOLO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.69326，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.86%。過去一天，總交易量達到 --。

Solordi（SOLO）市場資訊

市值 $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25.62K$ 25.62K $ 25.62K 流通量 999.14M 999.14M 999.14M 總供應量 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667 999,144,878.3505667

Solordi 的目前市值為 $ 25.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLO 的流通量為 999.14M，總供應量是 999144878.3505667，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25.62K。