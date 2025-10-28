SolNav AI（SOLNAV）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00638547$ 0.00638547 $ 0.00638547 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.82% 漲跌幅（1D） -0.58% 漲跌幅（7D） +5.68% 漲跌幅（7D） +5.68%

SolNav AI（SOLNAV）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，SOLNAV 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。SOLNAV 的歷史最高價為 $ 0.00638547，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SOLNAV 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.82%，過去 24 小時內變動為 -0.58%，過去 7 天內累計變動為 +5.68%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

SolNav AI（SOLNAV）市場資訊

市值 $ 47.83K$ 47.83K $ 47.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 71.72K$ 71.72K $ 71.72K 流通量 99.94M 99.94M 99.94M 總供應量 149,850,019.1887989 149,850,019.1887989 149,850,019.1887989

SolNav AI 的目前市值為 $ 47.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLNAV 的流通量為 99.94M，總供應量是 149850019.1887989，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 71.72K。