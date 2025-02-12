Solmedia 圖標

Solmedia 價格 (MEDIA)

USD

Solmedia (MEDIA) 實時價格圖表

$0.00107193
$0.00107193$0.00107193
-7.10%(1D)

今天 Solmedia (MEDIA) 的價格

今天 Solmedia (MEDIA) 的實時價格爲 0.00107193 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MEDIA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solmedia 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.12K USD
- Solmedia 當天價格變化爲 -7.14%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Solmedia (MEDIA) 價格表現 USD

今天內，Solmedia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Solmedia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0022962884
在過去60天內，Solmedia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000289503
在過去90天內，Solmedia 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012189310649057283

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-7.14%
30天$ +0.0022962884+214.22%
60天$ +0.0000289503+2.70%
90天$ -0.0012189310649057283-53.20%

Solmedia (MEDIA) 價格分析

Solmedia 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00106518
$ 0.00106518$ 0.00106518

$ 0.00115945
$ 0.00115945$ 0.00115945

$ 0.154197
$ 0.154197$ 0.154197

-0.32%

-7.14%

-16.89%

Solmedia (MEDIA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 1.12K
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什麼是Solmedia (MEDIA)

Solmedia is the first decentralized content sharing platform on Solana. Integrating both Solana and Filecoin on-chain IPFS technology, Solmedia ensures a secure video streaming experience for content creators and consumers across Web 3.0.

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Solmedia (MEDIA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Solmedia (MEDIA) 的其他問題

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MEDIA 兌換爲當地貨幣

1 MEDIA 兌換 AUD
A$0.0016936494
1 MEDIA 兌換 GBP
0.000857544
1 MEDIA 兌換 EUR
0.0010290528
1 MEDIA 兌換 USD
$0.00107193
1 MEDIA 兌換 MYR
RM0.0047808078
1 MEDIA 兌換 TRY
0.0386323572
1 MEDIA 兌換 JPY
¥0.1633514127
1 MEDIA 兌換 RUB
0.1027766484
1 MEDIA 兌換 INR
0.0930113661
1 MEDIA 兌換 IDR
Rp17.5726201392
1 MEDIA 兌換 PHP
0.0623220102
1 MEDIA 兌換 EGP
￡E.0.0540788685
1 MEDIA 兌換 BRL
R$0.0061743168
1 MEDIA 兌換 CAD
C$0.0015328599
1 MEDIA 兌換 BDT
0.1301966178
1 MEDIA 兌換 NGN
1.6070910525
1 MEDIA 兌換 UAH
0.0446887617
1 MEDIA 兌換 VES
Bs0.0643158
1 MEDIA 兌換 PKR
Rs0.2990791893
1 MEDIA 兌換 KZT
0.5424716151
1 MEDIA 兌換 THB
฿0.036552813
1 MEDIA 兌換 TWD
NT$0.0352021812
1 MEDIA 兌換 CHF
Fr0.0009754563
1 MEDIA 兌換 HKD
HK$0.0083503347
1 MEDIA 兌換 MAD
.د.م0.0107514579