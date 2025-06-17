soljakey 圖標

soljakey 價格 (SOLJAKEY)

USD

soljakey (SOLJAKEY) 實時價格圖表

$1.15
$1.15$1.15
-0.60%(1D)

今天 soljakey (SOLJAKEY) 的價格

今天 soljakey (SOLJAKEY) 的實時價格爲 1.15 USD。目前其市值爲 $ 114.88K USD。SOLJAKEY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
soljakey 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- soljakey 當天價格變化爲 -0.62%
- 其循環供應量爲 99.77K USD

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soljakey (SOLJAKEY) 價格表現 USD

今天內，soljakey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.007245419830419
在過去30天內，soljakey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，soljakey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，soljakey 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.007245419830419-0.62%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

soljakey (SOLJAKEY) 價格分析

soljakey 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

$ 1.18
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$ 1.73
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+1.18%

-0.62%

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soljakey (SOLJAKEY) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 114.88K
$ 114.88K$ 114.88K

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99.77K
99.77K 99.77K

什麼是soljakey (SOLJAKEY)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Soljakey, a very well-known influencer in the crypto space.

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soljakey (SOLJAKEY) 資源

官網

soljakey（SOLJAKEY）代幣經濟

了解 soljakey（SOLJAKEY）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SOLJAKEY 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 soljakey (SOLJAKEY) 的其他問題

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SOLJAKEY 兌換爲當地貨幣

1 SOLJAKEY 兌換 VND
30,262.25
1 SOLJAKEY 兌換 AUD
A$1.7595
1 SOLJAKEY 兌換 GBP
0.851
1 SOLJAKEY 兌換 EUR
0.989
1 SOLJAKEY 兌換 USD
$1.15
1 SOLJAKEY 兌換 MYR
RM4.876
1 SOLJAKEY 兌換 TRY
45.2755
1 SOLJAKEY 兌換 JPY
¥166.8995
1 SOLJAKEY 兌換 RUB
90.505
1 SOLJAKEY 兌換 INR
99.314
1 SOLJAKEY 兌換 IDR
Rp18,852.456
1 SOLJAKEY 兌換 KRW
1,577.501
1 SOLJAKEY 兌換 PHP
65.4005
1 SOLJAKEY 兌換 EGP
￡E.57.6955
1 SOLJAKEY 兌換 BRL
R$6.3135
1 SOLJAKEY 兌換 CAD
C$1.5525
1 SOLJAKEY 兌換 BDT
140.576
1 SOLJAKEY 兌換 NGN
1,777.4285
1 SOLJAKEY 兌換 UAH
47.7595
1 SOLJAKEY 兌換 VES
Bs117.3
1 SOLJAKEY 兌換 PKR
Rs325.68
1 SOLJAKEY 兌換 KZT
589.4325
1 SOLJAKEY 兌換 THB
฿37.4785
1 SOLJAKEY 兌換 TWD
NT$34.017
1 SOLJAKEY 兌換 AED
د.إ4.2205
1 SOLJAKEY 兌換 CHF
Fr0.9315
1 SOLJAKEY 兌換 HKD
HK$9.016
1 SOLJAKEY 兌換 MAD
.د.م10.465
1 SOLJAKEY 兌換 MXN
$21.827