Solgirl 今日價格

Solgirl (SG) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.53%。目前 SG 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SG。

Solgirl 目前市值在 $ 15,043.78 排名第 #-，流通供應量為 588.00M SG。過去 24 小時內，SG 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SG 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 +8.99%。過去一天，總交易量達到 --。

Solgirl（SG）市場資訊

市值 $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.04K$ 15.04K $ 15.04K 流通量 588.00M 588.00M 588.00M 總供應量 587,998,299.409073 587,998,299.409073 587,998,299.409073

Solgirl 的目前市值為 $ 15.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SG 的流通量為 588.00M，總供應量是 587998299.409073，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.04K。