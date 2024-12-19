SolForge Fusion 價格 (SFG)
今天 SolForge Fusion (SFG) 的實時價格爲 1.42 USD。目前其市值爲 $ 5.87M USD。SFG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SolForge Fusion 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 90.78K USD
- SolForge Fusion 當天價格變化爲 -6.27%
- 其循環供應量爲 4.13M USD
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今天內，SolForge Fusion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.095158793918789。
在過去30天內，SolForge Fusion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.9771428220。
在過去60天內，SolForge Fusion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +7.2463953260。
在過去90天內，SolForge Fusion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.095158793918789
|-6.27%
|30天
|$ +1.9771428220
|+139.24%
|60天
|$ +7.2463953260
|+510.31%
|90天
|$ 0
|--
SolForge Fusion 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.31%
-6.27%
-16.04%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SolForge Fusion is a fast-paced, easy-to-learn, and highly strategic card battler that will resonate with fans of games like Magic: The Gathering and Hearthstone. The game offers robust single-player and PvP modes where players use uniquely generated card fusions to outmaneuver their adversaries. Crafted by world-class designers—Richard Garfield, the creator of Magic: The Gathering, and Justin Gary, the mind behind Ascension Deckbuilding Game—SolForge Fusion is fully playable and built to deliver a compelling experience for all players.
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|1 SFG 兌換 AUD
A$2.2578
|1 SFG 兌換 GBP
￡1.1218
|1 SFG 兌換 EUR
€1.3632
|1 SFG 兌換 USD
$1.42
|1 SFG 兌換 MYR
RM6.39
|1 SFG 兌換 TRY
₺49.8136
|1 SFG 兌換 JPY
¥222.6702
|1 SFG 兌換 RUB
₽147.2966
|1 SFG 兌換 INR
₹120.8278
|1 SFG 兌換 IDR
Rp23,278.6848
|1 SFG 兌換 PHP
₱83.8936
|1 SFG 兌換 EGP
￡E.72.3064
|1 SFG 兌換 BRL
R$8.8182
|1 SFG 兌換 CAD
C$2.0306
|1 SFG 兌換 BDT
৳169.7042
|1 SFG 兌換 NGN
₦2,204.9618
|1 SFG 兌換 UAH
₴59.6116
|1 SFG 兌換 VES
Bs71
|1 SFG 兌換 PKR
Rs395.2002
|1 SFG 兌換 KZT
₸745.003
|1 SFG 兌換 THB
฿49.0326
|1 SFG 兌換 TWD
NT$46.3346
|1 SFG 兌換 CHF
Fr1.2638
|1 SFG 兌換 HKD
HK$11.0334
|1 SFG 兌換 MAD
.د.م14.2426