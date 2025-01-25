SolFarm 價格 (SFARM)
今天 SolFarm (SFARM) 的實時價格爲 0.061368 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SFARM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SolFarm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.79 USD
- SolFarm 當天價格變化爲 -4.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00292165859469436。
在過去30天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0154190904。
在過去60天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019002969。
在過去90天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01473045236539374。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00292165859469436
|-4.54%
|30天
|$ +0.0154190904
|+25.13%
|60天
|$ +0.0019002969
|+3.10%
|90天
|$ +0.01473045236539374
|+31.58%
SolFarm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.70%
-4.54%
+24.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SFARM 兌換 AUD
A$0.09696144
|1 SFARM 兌換 GBP
￡0.0490944
|1 SFARM 兌換 EUR
€0.0582996
|1 SFARM 兌換 USD
$0.061368
|1 SFARM 兌換 MYR
RM0.26817816
|1 SFARM 兌換 TRY
₺2.18715552
|1 SFARM 兌換 JPY
¥9.57524904
|1 SFARM 兌換 RUB
₽5.99626728
|1 SFARM 兌換 INR
₹5.28869424
|1 SFARM 兌換 IDR
Rp989.80631304
|1 SFARM 兌換 PHP
₱3.574686
|1 SFARM 兌換 EGP
￡E.3.083742
|1 SFARM 兌換 BRL
R$0.36268488
|1 SFARM 兌換 CAD
C$0.08775624
|1 SFARM 兌換 BDT
৳7.48628232
|1 SFARM 兌換 NGN
₦95.58863784
|1 SFARM 兌換 UAH
₴2.57254656
|1 SFARM 兌換 VES
Bs3.436608
|1 SFARM 兌換 PKR
Rs17.08914696
|1 SFARM 兌換 KZT
₸31.79660184
|1 SFARM 兌換 THB
฿2.05951008
|1 SFARM 兌換 TWD
NT$2.00918832
|1 SFARM 兌換 CHF
Fr0.0552312
|1 SFARM 兌換 HKD
HK$0.47744304
|1 SFARM 兌換 MAD
.د.م0.61183896