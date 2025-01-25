SolFarm 圖標

SolFarm 價格 (SFARM)

USD

SolFarm (SFARM) 實時價格圖表

$0.061555
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-4.20%(1D)

今天 SolFarm (SFARM) 的價格

今天 SolFarm (SFARM) 的實時價格爲 0.061368 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SFARM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SolFarm 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.79 USD
- SolFarm 當天價格變化爲 -4.54%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SolFarm (SFARM) 價格表現 USD

今天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00292165859469436
在過去30天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0154190904
在過去60天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0019002969
在過去90天內，SolFarm 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.01473045236539374

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00292165859469436-4.54%
30天$ +0.0154190904+25.13%
60天$ +0.0019002969+3.10%
90天$ +0.01473045236539374+31.58%

SolFarm (SFARM) 價格分析

SolFarm 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.060748
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$ 0.065887
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$ 12.24
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-0.70%

-4.54%

+24.70%

SolFarm (SFARM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 5.79
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什麼是SolFarm (SFARM)

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SolFarm (SFARM) 資源

官網

大家還在問：關於 SolFarm (SFARM) 的其他問題

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SFARM 兌換爲當地貨幣

1 SFARM 兌換 AUD
A$0.09696144
1 SFARM 兌換 GBP
0.0490944
1 SFARM 兌換 EUR
0.0582996
1 SFARM 兌換 USD
$0.061368
1 SFARM 兌換 MYR
RM0.26817816
1 SFARM 兌換 TRY
2.18715552
1 SFARM 兌換 JPY
¥9.57524904
1 SFARM 兌換 RUB
5.99626728
1 SFARM 兌換 INR
5.28869424
1 SFARM 兌換 IDR
Rp989.80631304
1 SFARM 兌換 PHP
3.574686
1 SFARM 兌換 EGP
￡E.3.083742
1 SFARM 兌換 BRL
R$0.36268488
1 SFARM 兌換 CAD
C$0.08775624
1 SFARM 兌換 BDT
7.48628232
1 SFARM 兌換 NGN
95.58863784
1 SFARM 兌換 UAH
2.57254656
1 SFARM 兌換 VES
Bs3.436608
1 SFARM 兌換 PKR
Rs17.08914696
1 SFARM 兌換 KZT
31.79660184
1 SFARM 兌換 THB
฿2.05951008
1 SFARM 兌換 TWD
NT$2.00918832
1 SFARM 兌換 CHF
Fr0.0552312
1 SFARM 兌換 HKD
HK$0.47744304
1 SFARM 兌換 MAD
.د.م0.61183896