Soley 價格 (SOLEY)
今天 Soley (SOLEY) 的實時價格爲 0.00006144 USD。目前其市值爲 $ 61.43K USD。SOLEY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Soley 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Soley 當天價格變化爲 +2.75%
- 其循環供應量爲 999.83M USD
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今天內，Soley 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Soley 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000005856。
在過去60天內，Soley 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Soley 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.75%
|30天
|$ -0.0000005856
|-0.95%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
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Soley 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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+2.75%
-16.10%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Soley ($SOLEY) is a meme token on the Solana blockchain representing the spirit of bullish momentum across the ecosystem. Inspired by the imagery of a charging bull, $SOLEY embodies a community-driven movement to "Make Sol Bullish Again." The project was launched with no presale, no team allocation, and no promises of utility—just pure meme culture and viral community energy. $SOLEY’s goal is to unite Solana users through humor, symbolism, and collective speculation, encouraging engagement through memes, charts, and community content.
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|1 SOLEY 兌換 VND
₫1.6167936
|1 SOLEY 兌換 AUD
A$0.0000946176
|1 SOLEY 兌換 GBP
￡0.0000448512
|1 SOLEY 兌換 EUR
€0.0000534528
|1 SOLEY 兌換 USD
$0.00006144
|1 SOLEY 兌換 MYR
RM0.0002605056
|1 SOLEY 兌換 TRY
₺0.0024035328
|1 SOLEY 兌換 JPY
¥0.0088399872
|1 SOLEY 兌換 RUB
₽0.0048519168
|1 SOLEY 兌換 INR
₹0.0052660224
|1 SOLEY 兌換 IDR
Rp1.0072129536
|1 SOLEY 兌換 KRW
₩0.0846280704
|1 SOLEY 兌換 PHP
₱0.003422208
|1 SOLEY 兌換 EGP
￡E.0.0030517248
|1 SOLEY 兌換 BRL
R$0.0003459072
|1 SOLEY 兌換 CAD
C$0.0000841728
|1 SOLEY 兌換 BDT
৳0.0075104256
|1 SOLEY 兌換 NGN
₦0.0972146688
|1 SOLEY 兌換 UAH
₴0.002552832
|1 SOLEY 兌換 VES
Bs0.00589824
|1 SOLEY 兌換 PKR
Rs0.0172824576
|1 SOLEY 兌換 KZT
₸0.0314750976
|1 SOLEY 兌換 THB
฿0.0020054016
|1 SOLEY 兌換 TWD
NT$0.0018432
|1 SOLEY 兌換 AED
د.إ0.0002254848
|1 SOLEY 兌換 CHF
Fr0.0000503808
|1 SOLEY 兌換 HKD
HK$0.0004816896
|1 SOLEY 兌換 MAD
.د.م0.0005646336
|1 SOLEY 兌換 MXN
$0.0011821056