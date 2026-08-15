SOLdiers 今日價格

SOLdiers (SOLDIERS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.69%。目前 SOLDIERS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOLDIERS。

SOLdiers 目前市值在 $ 67,683 排名第 #-，流通供應量為 999.66M SOLDIERS。過去 24 小時內，SOLDIERS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00151635，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLDIERS 在過去一小時內波動了 +1.85%，過去7 天內波動了 -53.00%。過去一天，總交易量達到 --。

SOLdiers（SOLDIERS）市場資訊

市值 $ 67.68K$ 67.68K $ 67.68K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 67.68K$ 67.68K $ 67.68K 流通量 999.66M 999.66M 999.66M 總供應量 999,664,523.713554 999,664,523.713554 999,664,523.713554

SOLdiers 的目前市值為 $ 67.68K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SOLDIERS 的流通量為 999.66M，總供應量是 999664523.713554，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 67.68K。