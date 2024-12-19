Solcasino Token 價格 (SCS)
今天 Solcasino Token (SCS) 的實時價格爲 0.00250839 USD。目前其市值爲 $ 12.77M USD。SCS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solcasino Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 88.18K USD
- Solcasino Token 當天價格變化爲 -8.56%
- 其循環供應量爲 5.09B USD
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今天內，Solcasino Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000234916716799。
在過去30天內，Solcasino Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009768704。
在過去60天內，Solcasino Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008559223。
在過去90天內，Solcasino Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013787678103242387。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000234916716799
|-8.56%
|30天
|$ -0.0009768704
|-38.94%
|60天
|$ -0.0008559223
|-34.12%
|90天
|$ -0.0013787678103242387
|-35.46%
Solcasino Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.22%
-8.56%
-17.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 SCS 兌換 AUD
A$0.0039883401
|1 SCS 兌換 GBP
￡0.0019816281
|1 SCS 兌換 EUR
€0.0024080544
|1 SCS 兌換 USD
$0.00250839
|1 SCS 兌換 MYR
RM0.011287755
|1 SCS 兌換 TRY
₺0.0879943212
|1 SCS 兌換 JPY
¥0.3932653842
|1 SCS 兌換 RUB
₽0.2601952947
|1 SCS 兌換 INR
₹0.2134389051
|1 SCS 兌換 IDR
Rp41.1211409616
|1 SCS 兌換 PHP
₱0.1481956812
|1 SCS 兌換 EGP
￡E.0.1277272188
|1 SCS 兌換 BRL
R$0.0155771019
|1 SCS 兌換 CAD
C$0.0035869977
|1 SCS 兌換 BDT
৳0.2997776889
|1 SCS 兌換 NGN
₦3.8950029081
|1 SCS 兌換 UAH
₴0.1053022122
|1 SCS 兌換 VES
Bs0.1254195
|1 SCS 兌換 PKR
Rs0.6981100209
|1 SCS 兌換 KZT
₸1.3160268135
|1 SCS 兌換 THB
฿0.0866147067
|1 SCS 兌換 TWD
NT$0.0818487657
|1 SCS 兌換 CHF
Fr0.0022324671
|1 SCS 兌換 HKD
HK$0.0194901903
|1 SCS 兌換 MAD
.د.م0.0251591517