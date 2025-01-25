SolBook 圖標

SolBook 價格 (BOOK)

USD

SolBook (BOOK) 實時價格圖表

$0.00734198
$0.00734198$0.00734198
+22.30%(1D)

今天 SolBook (BOOK) 的價格

今天 SolBook (BOOK) 的實時價格爲 0.00734198 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BOOK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SolBook 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 32.12K USD
- SolBook 當天價格變化爲 +22.35%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SolBook (BOOK) 價格表現 USD

今天內，SolBook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0013414
在過去30天內，SolBook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0025247821
在過去60天內，SolBook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000002143
在過去90天內，SolBook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00183954902599765

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0013414+22.35%
30天$ +0.0025247821+34.39%
60天$ -0.0000002143-0.00%
90天$ -0.00183954902599765-20.03%

SolBook (BOOK) 價格分析

SolBook 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00600058
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$ 0.00985653
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$ 0.436891
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-0.75%

+22.35%

+25.06%

SolBook (BOOK) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 32.12K
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什麼是SolBook (BOOK)

The Solana community social network

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SolBook (BOOK) 資源

白皮書
官網

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BOOK 兌換爲當地貨幣

1 BOOK 兌換 AUD
A$0.0116003284
1 BOOK 兌換 GBP
0.005873584
1 BOOK 兌換 EUR
0.006974881
1 BOOK 兌換 USD
$0.00734198
1 BOOK 兌換 MYR
RM0.0320844526
1 BOOK 兌換 TRY
0.2616681672
1 BOOK 兌換 JPY
¥1.1455691394
1 BOOK 兌換 RUB
0.7173848658
1 BOOK 兌換 INR
0.6327318364
1 BOOK 兌換 IDR
Rp118.4190156794
1 BOOK 兌換 PHP
0.427670335
1 BOOK 兌換 EGP
￡E.0.368934495
1 BOOK 兌換 BRL
R$0.0433911018
1 BOOK 兌換 CAD
C$0.0104990314
1 BOOK 兌換 BDT
0.8956481402
1 BOOK 兌換 NGN
11.4360883074
1 BOOK 兌換 UAH
0.3077758016
1 BOOK 兌換 VES
Bs0.41115088
1 BOOK 兌換 PKR
Rs2.0445211706
1 BOOK 兌換 KZT
3.8041000974
1 BOOK 兌換 THB
฿0.2463968488
1 BOOK 兌換 TWD
NT$0.2403764252
1 BOOK 兌換 CHF
Fr0.006607782
1 BOOK 兌換 HKD
HK$0.0571206044
1 BOOK 兌換 MAD
.د.م0.0731995406