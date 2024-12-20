Solarbeam 圖標

Solarbeam 價格 (SOLAR)

USD

Solarbeam (SOLAR) 實時價格圖表

$0.01015101
$0.01015101$0.01015101
-7.90%(1D)

今天 Solarbeam (SOLAR) 的價格

今天 Solarbeam (SOLAR) 的實時價格爲 0.01015101 USD。目前其市值爲 $ 323.00K USD。SOLAR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solarbeam 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.23 USD
- Solarbeam 當天價格變化爲 -7.98%
- 其循環供應量爲 31.63M USD

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Solarbeam (SOLAR) 價格表現 USD

今天內，Solarbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00088029866469869
在過去30天內，Solarbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001124823
在過去60天內，Solarbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0007866778
在過去90天內，Solarbeam 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000650818055265893

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00088029866469869-7.98%
30天$ +0.0001124823+1.11%
60天$ +0.0007866778+7.75%
90天$ +0.000650818055265893+6.85%

Solarbeam (SOLAR) 價格分析

Solarbeam 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00982892
$ 0.00982892$ 0.00982892

$ 0.01118292
$ 0.01118292$ 0.01118292

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

+0.47%

-7.98%

-26.43%

Solarbeam (SOLAR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 323.00K
$ 323.00K$ 323.00K

$ 77.23
$ 77.23$ 77.23

31.63M
31.63M 31.63M

什麼是Solarbeam (SOLAR)

Solarbeam is a DEX on Moonriver, it harnesses the power of the Moonriver Parachain that is built on Kusama to provide a safe and seamless DEX experience for all users.

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Solarbeam (SOLAR) 資源

官網

大家還在問：關於 Solarbeam (SOLAR) 的其他問題

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SOLAR 兌換爲當地貨幣

1 SOLAR 兌換 AUD
A$0.0161401059
1 SOLAR 兌換 GBP
0.0080192979
1 SOLAR 兌換 EUR
0.0097449696
1 SOLAR 兌換 USD
$0.01015101
1 SOLAR 兌換 MYR
RM0.045679545
1 SOLAR 兌換 TRY
0.356300451
1 SOLAR 兌換 JPY
¥1.599799176
1 SOLAR 兌換 RUB
1.0505280249
1 SOLAR 兌換 INR
0.8640539712
1 SOLAR 兌換 IDR
Rp166.4099733744
1 SOLAR 兌換 PHP
0.5997216708
1 SOLAR 兌換 EGP
￡E.0.5167879191
1 SOLAR 兌換 BRL
R$0.0621241812
1 SOLAR 兌換 CAD
C$0.0145159443
1 SOLAR 兌換 BDT
1.2131472051
1 SOLAR 兌換 NGN
15.7623868179
1 SOLAR 兌換 UAH
0.4261393998
1 SOLAR 兌換 VES
Bs0.5075505
1 SOLAR 兌換 PKR
Rs2.8251275931
1 SOLAR 兌換 KZT
5.3257273965
1 SOLAR 兌換 THB
฿0.3509204157
1 SOLAR 兌換 TWD
NT$0.3312274563
1 SOLAR 兌換 CHF
Fr0.0090343989
1 SOLAR 兌換 HKD
HK$0.0788733477
1 SOLAR 兌換 MAD
.د.م0.1018146303