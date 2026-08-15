Solar 今日價格

Solar (SXP) 今日實時價格為 $ 0.00232291，過去 24 小時內變化了 21.36%。目前 SXP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00232291 每 SXP。

Solar 目前市值在 $ 1,564,234 排名第 #-，流通供應量為 673.39M SXP。過去 24 小時內，SXP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00346422（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 5.79，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SXP 在過去一小時內波動了 -0.90%，過去7 天內波動了 -33.98%。過去一天，總交易量達到 $ 376.32。

Solar（SXP）市場資訊

市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 成交量（24H） $ 376.32$ 376.32 $ 376.32 完全稀釋市值 $ 1.56M$ 1.56M $ 1.56M 流通量 673.39M 673.39M 673.39M 總供應量 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

Solar 的目前市值為 $ 1.56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 376.32。SXP 的流通量為 673.39M，總供應量是 673393198.71，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.56M。