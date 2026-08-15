SolAngeles 今日價格

SolAngeles (SOLANGELES) 今日實時價格為 $ 0.00156821，過去 24 小時內變化了 8.69%。目前 SOLANGELES 兌 USD 的匯率為 $ 0.00156821 每 SOLANGELES。

SolAngeles 目前市值在 $ 1,566,355 排名第 #-，流通供應量為 998.82M SOLANGELES。過去 24 小時內，SOLANGELES 的交易價格在 $ 0.00129514（低點）和 $ 0.001497（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0080594，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOLANGELES 在過去一小時內波動了 +5.66%，過去7 天內波動了 +15.57%。過去一天，總交易量達到 $ 893.69K。

SolAngeles（SOLANGELES）市場資訊

市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 成交量（24H） $ 893.69K$ 893.69K $ 893.69K 完全稀釋市值 $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M 流通量 998.82M 998.82M 998.82M 總供應量 998,815,613.411695 998,815,613.411695 998,815,613.411695

SolAngeles 的目前市值為 $ 1.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 893.69K。SOLANGELES 的流通量為 998.82M，總供應量是 998815613.411695，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.57M。