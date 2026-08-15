solanaclawd 今日價格

solanaclawd (CLAWD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.69%。目前 CLAWD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CLAWD。

solanaclawd 目前市值在 $ 54,127 排名第 #-，流通供應量為 774.90M CLAWD。過去 24 小時內，CLAWD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CLAWD 在過去一小時內波動了 +0.27%，過去7 天內波動了 +16.66%。過去一天，總交易量達到 --。

solanaclawd（CLAWD）市場資訊

市值 $ 54.13K$ 54.13K $ 54.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 54.13K$ 54.13K $ 54.13K 流通量 774.90M 774.90M 774.90M 總供應量 774,903,825.504893 774,903,825.504893 774,903,825.504893

solanaclawd 的目前市值為 $ 54.13K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CLAWD 的流通量為 774.90M，總供應量是 774903825.504893，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 54.13K。