Solana Stock Index（SSX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00104914 24H最高價 $ 0.00124212 歷史最高 $ 0.00575945 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.48% 漲跌幅（1D） -8.93% 漲跌幅（7D） +3.65%

Solana Stock Index（SSX）目前實時價格為 $0.00105798。過去 24 小時內，SSX 的交易價格在 $ 0.00104914 至 $ 0.00124212 之間波動，市場活躍度顯著。SSX 的歷史最高價為 $ 0.00575945，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，SSX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.48%，過去 24 小時內變動為 -8.93%，過去 7 天內累計變動為 +3.65%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Solana Stock Index（SSX）市場資訊

市值 $ 1.04M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.04M 流通量 982.10M 總供應量 982,098,584.799377

Solana Stock Index 的目前市值為 $ 1.04M, 它過去 24 小時的交易量為 --。SSX 的流通量為 982.10M，總供應量是 982098584.799377，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.04M。