Solana Spaces 價格 (STORE)
今天 Solana Spaces (STORE) 的實時價格爲 0.00172704 USD。目前其市值爲 $ 1.68M USD。STORE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solana Spaces 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solana Spaces 當天價格變化爲 +3.03%
- 其循環供應量爲 972.56M USD
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今天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+3.03%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Solana Spaces 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.94%
+3.03%
-15.21%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.
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|1 STORE 兌換 VND
₫45.4470576
|1 STORE 兌換 AUD
A$0.0026596416
|1 STORE 兌換 GBP
￡0.0012607392
|1 STORE 兌換 EUR
€0.0015025248
|1 STORE 兌換 USD
$0.00172704
|1 STORE 兌換 MYR
RM0.0073226496
|1 STORE 兌換 TRY
₺0.0675618048
|1 STORE 兌換 JPY
¥0.2484865152
|1 STORE 兌換 RUB
₽0.1363843488
|1 STORE 兌換 INR
₹0.1480245984
|1 STORE 兌換 IDR
Rp28.3121266176
|1 STORE 兌換 KRW
₩2.3788421664
|1 STORE 兌換 PHP
₱0.096196128
|1 STORE 兌換 EGP
￡E.0.0857820768
|1 STORE 兌換 BRL
R$0.0097232352
|1 STORE 兌換 CAD
C$0.0023660448
|1 STORE 兌換 BDT
৳0.2111133696
|1 STORE 兌換 NGN
₦2.7326435808
|1 STORE 兌換 UAH
₴0.071758512
|1 STORE 兌換 VES
Bs0.16579584
|1 STORE 兌換 PKR
Rs0.4857990816
|1 STORE 兌換 KZT
₸0.8847453216
|1 STORE 兌換 THB
฿0.0563705856
|1 STORE 兌換 TWD
NT$0.0518112
|1 STORE 兌換 AED
د.إ0.0063382368
|1 STORE 兌換 CHF
Fr0.0014161728
|1 STORE 兌換 HKD
HK$0.0135399936
|1 STORE 兌換 MAD
.د.م0.0158714976
|1 STORE 兌換 MXN
$0.0332282496