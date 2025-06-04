Solana Spaces 圖標

Solana Spaces 價格 (STORE)

USD

Solana Spaces (STORE) 實時價格圖表

$0.00172704
$0.00172704$0.00172704
+3.00%(1D)

今天 Solana Spaces (STORE) 的價格

今天 Solana Spaces (STORE) 的實時價格爲 0.00172704 USD。目前其市值爲 $ 1.68M USD。STORE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solana Spaces 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Solana Spaces 當天價格變化爲 +3.03%
- 其循環供應量爲 972.56M USD

在獲取 MEXC 上從 STORE兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 STORE 價格信息的首選平台。

Solana Spaces (STORE) 價格表現 USD

今天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Solana Spaces 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+3.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Solana Spaces (STORE) 價格分析

Solana Spaces 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00165043
$ 0.00165043$ 0.00165043

$ 0.001793
$ 0.001793$ 0.001793

$ 0.0039126
$ 0.0039126$ 0.0039126

-0.94%

+3.03%

-15.21%

Solana Spaces (STORE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

--
----

972.56M
972.56M 972.56M

什麼是Solana Spaces (STORE)

Solana Spaces is positioning itself as the ultimate destination for everything physical in the Solana ecosystem. This includes high-quality Solana-branded apparel, hardware wallets, phones, gaming gear, and cutting-edge dePIN devices. It will serve as both a comprehensive online storefront and a series of physical pop-up shops at major events like Accelerate, NFT NYC, Breakpoint, and more. Whether you're looking to rep Solana in style or explore the latest in blockchain-connected hardware, Solana Spaces will be the go-to hub for fans, developers, and collectors alike.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Solana Spaces (STORE) 資源

官網

大家還在問：關於 Solana Spaces (STORE) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

STORE 兌換爲當地貨幣

1 STORE 兌換 VND
45.4470576
1 STORE 兌換 AUD
A$0.0026596416
1 STORE 兌換 GBP
0.0012607392
1 STORE 兌換 EUR
0.0015025248
1 STORE 兌換 USD
$0.00172704
1 STORE 兌換 MYR
RM0.0073226496
1 STORE 兌換 TRY
0.0675618048
1 STORE 兌換 JPY
¥0.2484865152
1 STORE 兌換 RUB
0.1363843488
1 STORE 兌換 INR
0.1480245984
1 STORE 兌換 IDR
Rp28.3121266176
1 STORE 兌換 KRW
2.3788421664
1 STORE 兌換 PHP
0.096196128
1 STORE 兌換 EGP
￡E.0.0857820768
1 STORE 兌換 BRL
R$0.0097232352
1 STORE 兌換 CAD
C$0.0023660448
1 STORE 兌換 BDT
0.2111133696
1 STORE 兌換 NGN
2.7326435808
1 STORE 兌換 UAH
0.071758512
1 STORE 兌換 VES
Bs0.16579584
1 STORE 兌換 PKR
Rs0.4857990816
1 STORE 兌換 KZT
0.8847453216
1 STORE 兌換 THB
฿0.0563705856
1 STORE 兌換 TWD
NT$0.0518112
1 STORE 兌換 AED
د.إ0.0063382368
1 STORE 兌換 CHF
Fr0.0014161728
1 STORE 兌換 HKD
HK$0.0135399936
1 STORE 兌換 MAD
.د.م0.0158714976
1 STORE 兌換 MXN
$0.0332282496