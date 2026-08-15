Solana Name Service 今日價格

Solana Name Service (SNS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.16%。目前 SNS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SNS。

Solana Name Service 目前市值在 $ 1,265,331 排名第 #-，流通供應量為 2.50B SNS。過去 24 小時內，SNS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00347868，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SNS 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 +8.51%。過去一天，總交易量達到 $ 1.02K。

Solana Name Service（SNS）市場資訊

市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 成交量（24H） $ 1.02K$ 1.02K $ 1.02K 完全稀釋市值 $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M 流通量 2.50B 2.50B 2.50B 總供應量 9,999,801,734.55306 9,999,801,734.55306 9,999,801,734.55306

Solana Name Service 的目前市值為 $ 1.27M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.02K。SNS 的流通量為 2.50B，總供應量是 9999801734.55306，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.06M。