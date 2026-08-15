Solana Fork Staccana 今日價格

Solana Fork Staccana (STACCANA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.90%。目前 STACCANA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 STACCANA。

Solana Fork Staccana 目前市值在 $ 405,181 排名第 #-，流通供應量為 998.86M STACCANA。過去 24 小時內，STACCANA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00104915，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，STACCANA 在過去一小時內波動了 +0.28%，過去7 天內波動了 -8.87%。過去一天，總交易量達到 $ 405.43。

Solana Fork Staccana（STACCANA）市場資訊

市值 $ 405.18K$ 405.18K $ 405.18K 成交量（24H） $ 405.43$ 405.43 $ 405.43 完全稀釋市值 $ 405.18K$ 405.18K $ 405.18K 流通量 998.86M 998.86M 998.86M 總供應量 998,858,162.622847 998,858,162.622847 998,858,162.622847

Solana Fork Staccana 的目前市值為 $ 405.18K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 405.43。STACCANA 的流通量為 998.86M，總供應量是 998858162.622847，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 405.18K。