Solana Arcade 價格 (SOLCADE)
今天 Solana Arcade (SOLCADE) 的實時價格爲 0.00719006 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SOLCADE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Solana Arcade 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 24.12 USD
- Solana Arcade 當天價格變化爲 +3.98%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Solana Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00027542。
在過去30天內，Solana Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008445322。
在過去60天內，Solana Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008679344。
在過去90天內，Solana Arcade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002092826102577376。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00027542
|+3.98%
|30天
|$ +0.0008445322
|+11.75%
|60天
|$ -0.0008679344
|-12.07%
|90天
|$ -0.002092826102577376
|-22.54%
Solana Arcade 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+3.98%
+23.23%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Solcade Listing cg - About solcade Join the Revolution Solana Arcade SOLCADE Where Arcade Gaming Meets the Blockchain Dive into the heart of innovation with Solana Arcade SOLCADE a pioneering project poised to redefine the arcade gaming universe. We are inviting you to become part of a dynamic community where the thrill of arcade gaming collides with the limitless potential of cryptocurrency.
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|1 SOLCADE 兌換 AUD
A$0.0113602948
|1 SOLCADE 兌換 GBP
￡0.005752048
|1 SOLCADE 兌換 EUR
€0.006830557
|1 SOLCADE 兌換 USD
$0.00719006
|1 SOLCADE 兌換 MYR
RM0.0314205622
|1 SOLCADE 兌換 TRY
₺0.2562537384
|1 SOLCADE 兌換 JPY
¥1.1218650618
|1 SOLCADE 兌換 RUB
₽0.7025407626
|1 SOLCADE 兌換 INR
₹0.6196393708
|1 SOLCADE 兌換 IDR
Rp115.9686934418
|1 SOLCADE 兌換 PHP
₱0.418820995
|1 SOLCADE 兌換 EGP
￡E.0.361300515
|1 SOLCADE 兌換 BRL
R$0.0424932546
|1 SOLCADE 兌換 CAD
C$0.0102817858
|1 SOLCADE 兌換 BDT
৳0.8771154194
|1 SOLCADE 兌換 NGN
₦11.1994531578
|1 SOLCADE 兌換 UAH
₴0.3014073152
|1 SOLCADE 兌換 VES
Bs0.40264336
|1 SOLCADE 兌換 PKR
Rs2.0022160082
|1 SOLCADE 兌換 KZT
₸3.7253857878
|1 SOLCADE 兌換 THB
฿0.2412984136
|1 SOLCADE 兌換 TWD
NT$0.2354025644
|1 SOLCADE 兌換 CHF
Fr0.006471054
|1 SOLCADE 兌換 HKD
HK$0.0559386668
|1 SOLCADE 兌換 MAD
.د.م0.0716848982