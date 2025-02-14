SOLA AI 圖標

SOLA AI 價格 (SOLA)

USD

SOLA AI (SOLA) 實時價格圖表

$0.00098336
$0.00098336$0.00098336
-12.70%(1D)

今天 SOLA AI (SOLA) 的價格

今天 SOLA AI (SOLA) 的實時價格爲 0.00099896 USD。目前其市值爲 $ 998.52K USD。SOLA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SOLA AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.48M USD
- SOLA AI 當天價格變化爲 -11.32%
- 其循環供應量爲 999.97M USD

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SOLA AI (SOLA) 價格表現 USD

今天內，SOLA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000127596013257755
在過去30天內，SOLA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007561706
在過去60天內，SOLA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，SOLA AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000127596013257755-11.32%
30天$ -0.0007561706-75.69%
60天$ 0--
90天$ 0--

SOLA AI (SOLA) 價格分析

SOLA AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00087493
$ 0.00087493$ 0.00087493

$ 0.00116736
$ 0.00116736$ 0.00116736

$ 0.00839906
$ 0.00839906$ 0.00839906

+5.87%

-11.32%

-51.70%

SOLA AI (SOLA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 998.52K
$ 998.52K$ 998.52K

$ 4.48M
$ 4.48M$ 4.48M

999.97M
999.97M 999.97M

什麼是SOLA AI (SOLA)

Our project focuses on creating a Personalized Voice Assistant for Solana, similar to Google Assistant but tailored for blockchain interactions. SOLA AI enables seamless on-chain activities and executes Solana intents effortlessly using voice commands. By integrating the power of OpenAI's LLM, the platform provides users with real-time, up-to-date information, enhancing accessibility and simplifying blockchain interactions for everyday use.

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SOLA AI (SOLA) 資源

官網

大家還在問：關於 SOLA AI (SOLA) 的其他問題

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SOLA 兌換爲當地貨幣

1 SOLA 兌換 AUD
A$0.0015783568
1 SOLA 兌換 GBP
0.0007891784
1 SOLA 兌換 EUR
0.000949012
1 SOLA 兌換 USD
$0.00099896
1 SOLA 兌換 MYR
RM0.0044353824
1 SOLA 兌換 TRY
0.0361523624
1 SOLA 兌換 JPY
¥0.1526211088
1 SOLA 兌換 RUB
0.08940692
1 SOLA 兌換 INR
0.0866797592
1 SOLA 兌換 IDR
Rp16.1122558088
1 SOLA 兌換 PHP
0.0577798464
1 SOLA 兌換 EGP
￡E.0.0505673552
1 SOLA 兌換 BRL
R$0.0057540096
1 SOLA 兌換 CAD
C$0.0014085336
1 SOLA 兌換 BDT
0.1215634424
1 SOLA 兌換 NGN
1.5044537392
1 SOLA 兌換 UAH
0.0417365488
1 SOLA 兌換 VES
Bs0.06093656
1 SOLA 兌換 PKR
Rs0.2791893408
1 SOLA 兌換 KZT
0.49972974
1 SOLA 兌換 THB
฿0.033615004
1 SOLA 兌換 TWD
NT$0.0326360232
1 SOLA 兌換 CHF
Fr0.000899064
1 SOLA 兌換 HKD
HK$0.0077719088
1 SOLA 兌換 MAD
.د.م0.0099796104