Sogni AI 今日價格

Sogni AI (SOGNI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.97%。目前 SOGNI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SOGNI。

Sogni AI 目前市值在 $ 1,919,454 排名第 #-，流通供應量為 3.59B SOGNI。過去 24 小時內，SOGNI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00794096，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SOGNI 在過去一小時內波動了 +0.10%，過去7 天內波動了 -17.65%。過去一天，總交易量達到 $ 11.84K。

Sogni AI（SOGNI）市場資訊

市值 $ 1.92M$ 1.92M $ 1.92M 成交量（24H） $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K 完全稀釋市值 $ 5.35M$ 5.35M $ 5.35M 流通量 3.59B 3.59B 3.59B 總供應量 9,999,127,811.760948 9,999,127,811.760948 9,999,127,811.760948

Sogni AI 的目前市值為 $ 1.92M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 11.84K。SOGNI 的流通量為 3.59B，總供應量是 9999127811.760948，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.35M。