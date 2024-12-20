SofaCat 圖標

SofaCat 價格 (SOFAC)

USD

SofaCat (SOFAC) 實時價格圖表

$0.00157233
$0.00157233$0.00157233
-17.90%(1D)

今天 SofaCat (SOFAC) 的價格

今天 SofaCat (SOFAC) 的實時價格爲 0.00157562 USD。目前其市值爲 $ 152.99K USD。SOFAC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SofaCat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.81K USD
- SofaCat 當天價格變化爲 -17.63%
- 其循環供應量爲 97.30M USD

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SofaCat (SOFAC) 價格表現 USD

今天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000337299017143833
在過去30天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005605326
在過去60天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007861981
在過去90天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000337299017143833-17.63%
30天$ -0.0005605326-35.57%
60天$ -0.0007861981-49.89%
90天$ 0--

SofaCat (SOFAC) 價格分析

SofaCat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00155991
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$ 0.00192532
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$ 0.03221217
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+0.71%

-17.63%

-38.16%

SofaCat (SOFAC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 152.99K
$ 152.99K$ 152.99K

$ 77.81K
$ 77.81K$ 77.81K

97.30M
97.30M 97.30M

什麼是SofaCat (SOFAC)

SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!

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SofaCat (SOFAC) 資源

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SOFAC 兌換爲當地貨幣

1 SOFAC 兌換 AUD
A$0.0025052358
1 SOFAC 兌換 GBP
0.0012447398
1 SOFAC 兌換 EUR
0.0015125952
1 SOFAC 兌換 USD
$0.00157562
1 SOFAC 兌換 MYR
RM0.00709029
1 SOFAC 兌換 TRY
0.055304262
1 SOFAC 兌換 JPY
¥0.248317712
1 SOFAC 兌換 RUB
0.1630609138
1 SOFAC 兌換 INR
0.1341167744
1 SOFAC 兌換 IDR
Rp25.8298319328
1 SOFAC 兌換 PHP
0.0930876296
1 SOFAC 兌換 EGP
￡E.0.0802148142
1 SOFAC 兌換 BRL
R$0.0096427944
1 SOFAC 兌換 CAD
C$0.0022531366
1 SOFAC 兌換 BDT
0.1883023462
1 SOFAC 兌換 NGN
2.4466069798
1 SOFAC 兌換 UAH
0.0661445276
1 SOFAC 兌換 VES
Bs0.078781
1 SOFAC 兌換 PKR
Rs0.4385108022
1 SOFAC 兌換 KZT
0.826649033
1 SOFAC 兌換 THB
฿0.0544691834
1 SOFAC 兌換 TWD
NT$0.0514124806
1 SOFAC 兌換 CHF
Fr0.0014023018
1 SOFAC 兌換 HKD
HK$0.0122425674
1 SOFAC 兌換 MAD
.د.م0.0158034686