今天 SofaCat (SOFAC) 的價格

今天 SofaCat (SOFAC) 的實時價格爲 0.00157562 USD。目前其市值爲 $ 152.99K USD。SOFAC 兌換 USD 的價格爲實時更新。

SofaCat 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 77.81K USD

- SofaCat 當天價格變化爲 -17.63%

- 其循環供應量爲 97.30M USD

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