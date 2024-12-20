SofaCat 價格 (SOFAC)
今天 SofaCat (SOFAC) 的實時價格爲 0.00157562 USD。目前其市值爲 $ 152.99K USD。SOFAC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SofaCat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 77.81K USD
- SofaCat 當天價格變化爲 -17.63%
- 其循環供應量爲 97.30M USD
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今天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000337299017143833。
在過去30天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005605326。
在過去60天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0007861981。
在過去90天內，SofaCat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000337299017143833
|-17.63%
|30天
|$ -0.0005605326
|-35.57%
|60天
|$ -0.0007861981
|-49.89%
|90天
|$ 0
|--
SofaCat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.71%
-17.63%
-38.16%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
SofaCat is a fun and engaging memecoin project that brings humor and creativity to the crypto space. At its core, SofaCat revolves around the idea that every cat loves a cozy sofa - only to destroy it! This playful narrative brings the community together in a lighthearted way. With SofaCat, you can take part in the fun by helping the cat wreck sofas on our interactive website, all while engaging with a growing, enthusiastic community. It’s more than just a meme - it’s a shared experience of fun and excitement!
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|1 SOFAC 兌換 AUD
A$0.0025052358
|1 SOFAC 兌換 GBP
￡0.0012447398
|1 SOFAC 兌換 EUR
€0.0015125952
|1 SOFAC 兌換 USD
$0.00157562
|1 SOFAC 兌換 MYR
RM0.00709029
|1 SOFAC 兌換 TRY
₺0.055304262
|1 SOFAC 兌換 JPY
¥0.248317712
|1 SOFAC 兌換 RUB
₽0.1630609138
|1 SOFAC 兌換 INR
₹0.1341167744
|1 SOFAC 兌換 IDR
Rp25.8298319328
|1 SOFAC 兌換 PHP
₱0.0930876296
|1 SOFAC 兌換 EGP
￡E.0.0802148142
|1 SOFAC 兌換 BRL
R$0.0096427944
|1 SOFAC 兌換 CAD
C$0.0022531366
|1 SOFAC 兌換 BDT
৳0.1883023462
|1 SOFAC 兌換 NGN
₦2.4466069798
|1 SOFAC 兌換 UAH
₴0.0661445276
|1 SOFAC 兌換 VES
Bs0.078781
|1 SOFAC 兌換 PKR
Rs0.4385108022
|1 SOFAC 兌換 KZT
₸0.826649033
|1 SOFAC 兌換 THB
฿0.0544691834
|1 SOFAC 兌換 TWD
NT$0.0514124806
|1 SOFAC 兌換 CHF
Fr0.0014023018
|1 SOFAC 兌換 HKD
HK$0.0122425674
|1 SOFAC 兌換 MAD
.د.م0.0158034686