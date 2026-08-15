SODAX 今日價格

SODAX (SODA) 今日實時價格為 $ 0.01838605，過去 24 小時內變化了 0.88%。目前 SODA 兌 USD 的匯率為 $ 0.01838605 每 SODA。

SODAX 目前市值在 $ 27,572,778 排名第 #-，流通供應量為 1.08B SODA。過去 24 小時內，SODA 的交易價格在 $ 0.01737526（低點）和 $ 0.01824976（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.096354，而歷史最低價為 $ 0.01737526。

短期表現方面，SODA 在過去一小時內波動了 +0.99%，過去7 天內波動了 -21.72%。過去一天，總交易量達到 $ 66.72K。

SODAX（SODA）市場資訊

市值 $ 27.57M$ 27.57M $ 27.57M 成交量（24H） $ 66.72K$ 66.72K $ 66.72K 完全稀釋市值 $ 27.57M$ 27.57M $ 27.57M 流通量 1.08B 1.08B 1.08B 總供應量 1,499,645,866.339141 1,499,645,866.339141 1,499,645,866.339141

SODAX 的目前市值為 $ 27.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 66.72K。SODA 的流通量為 1.08B，總供應量是 1499645866.339141，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.57M。