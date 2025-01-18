Social Trade 圖標

Social Trade 價格 (ST)

USD

Social Trade (ST) 實時價格圖表

$0.00715714
$0.00715714$0.00715714
+3.80%(1D)

今天 Social Trade (ST) 的價格

今天 Social Trade (ST) 的實時價格爲 0.00715714 USD。目前其市值爲 $ 1.09M USD。ST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Social Trade 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 241.89 USD
- Social Trade 當天價格變化爲 +3.85%
- 其循環供應量爲 152.42M USD

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Social Trade (ST) 價格表現 USD

今天內，Social Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00026511
在過去30天內，Social Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Social Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Social Trade 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00026511+3.85%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Social Trade (ST) 價格分析

Social Trade 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00684768
$ 0.00684768$ 0.00684768

$ 0.00723538
$ 0.00723538$ 0.00723538

$ 0.00849319
$ 0.00849319$ 0.00849319

-0.77%

+3.85%

+8.42%

Social Trade (ST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 241.89
$ 241.89$ 241.89

152.42M
152.42M 152.42M

什麼是Social Trade (ST)

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Social Trade (ST) 資源

官網

大家還在問：關於 Social Trade (ST) 的其他問題

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ST 兌換爲當地貨幣

1 ST 兌換 AUD
A$0.0115229954
1 ST 兌換 GBP
0.0058688548
1 ST 兌換 EUR
0.0069424258
1 ST 兌換 USD
$0.00715714
1 ST 兌換 MYR
RM0.03220713
1 ST 兌換 TRY
0.2535774702
1 ST 兌換 JPY
¥1.1184462678
1 ST 兌換 RUB
0.7335352786
1 ST 兌換 INR
0.6196651812
1 ST 兌換 IDR
Rp117.3301451616
1 ST 兌換 PHP
0.419050547
1 ST 兌換 EGP
￡E.0.360719856
1 ST 兌換 BRL
R$0.043658554
1 ST 兌換 CAD
C$0.0103062816
1 ST 兌換 BDT
0.86959251
1 ST 兌換 NGN
11.1481759782
1 ST 兌換 UAH
0.3013871654
1 ST 兌換 VES
Bs0.38648556
1 ST 兌換 PKR
Rs1.9952674892
1 ST 兌換 KZT
3.7988667692
1 ST 兌換 THB
฿0.2461340446
1 ST 兌換 TWD
NT$0.2353983346
1 ST 兌換 CHF
Fr0.0065129974
1 ST 兌換 HKD
HK$0.0556825492
1 ST 兌換 MAD
.د.م0.0718576856