Snowbank 價格 (SB)
今天 Snowbank (SB) 的實時價格爲 223.66 USD。目前其市值爲 $ 35.79M USD。SB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Snowbank 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 859.55 USD
- Snowbank 當天價格變化爲 -0.43%
- 其循環供應量爲 159.64K USD
在獲取 MEXC 上從 SB兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SB 價格信息的首選平臺。
今天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.9664506287204。
在過去30天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.2894882140。
在過去60天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.0441182040。
在過去90天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -41.69755323206536。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.9664506287204
|-0.43%
|30天
|$ -8.2894882140
|-3.70%
|60天
|$ -2.0441182040
|-0.91%
|90天
|$ -41.69755323206536
|-15.71%
Snowbank 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.00%
-0.43%
-10.05%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SB 兌換 AUD
A$355.6194
|1 SB 兌換 GBP
￡176.6914
|1 SB 兌換 EUR
€214.7136
|1 SB 兌換 USD
$223.66
|1 SB 兌換 MYR
RM1,006.47
|1 SB 兌換 TRY
₺7,845.9928
|1 SB 兌換 JPY
¥35,065.4148
|1 SB 兌換 RUB
₽23,182.359
|1 SB 兌換 INR
₹19,031.2294
|1 SB 兌換 IDR
Rp3,666,556.7904
|1 SB 兌換 PHP
₱13,213.8328
|1 SB 兌換 EGP
￡E.11,388.7672
|1 SB 兌換 BRL
R$1,388.9286
|1 SB 兌換 CAD
C$319.8338
|1 SB 兌換 BDT
৳26,729.6066
|1 SB 兌換 NGN
₦347,297.0114
|1 SB 兌換 UAH
₴9,389.2468
|1 SB 兌換 VES
Bs11,183
|1 SB 兌換 PKR
Rs62,246.8146
|1 SB 兌換 KZT
₸117,343.219
|1 SB 兌換 THB
฿7,722.9798
|1 SB 兌換 TWD
NT$7,298.0258
|1 SB 兌換 CHF
Fr199.0574
|1 SB 兌換 HKD
HK$1,737.8382
|1 SB 兌換 MAD
.د.م2,243.3098