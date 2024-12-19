Snowbank 圖標

Snowbank 價格 (SB)

USD

Snowbank (SB) 實時價格圖表

$223.66
$223.66$223.66
-0.40%(1D)

今天 Snowbank (SB) 的價格

今天 Snowbank (SB) 的實時價格爲 223.66 USD。目前其市值爲 $ 35.79M USD。SB 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Snowbank 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 859.55 USD
- Snowbank 當天價格變化爲 -0.43%
- 其循環供應量爲 159.64K USD

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Snowbank (SB) 價格表現 USD

今天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.9664506287204
在過去30天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.2894882140
在過去60天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.0441182040
在過去90天內，Snowbank 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -41.69755323206536

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.9664506287204-0.43%
30天$ -8.2894882140-3.70%
60天$ -2.0441182040-0.91%
90天$ -41.69755323206536-15.71%

Snowbank (SB) 價格分析

Snowbank 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 216.86
$ 216.86$ 216.86

$ 232.17
$ 232.17$ 232.17

$ 8,356.8
$ 8,356.8$ 8,356.8

-1.00%

-0.43%

-10.05%

Snowbank (SB) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 35.79M
$ 35.79M$ 35.79M

$ 859.55
$ 859.55$ 859.55

159.64K
159.64K 159.64K

什麼是Snowbank (SB)

Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.

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Snowbank (SB) 資源

官網

大家還在問：關於 Snowbank (SB) 的其他問題

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SB 兌換爲當地貨幣

1 SB 兌換 AUD
A$355.6194
1 SB 兌換 GBP
176.6914
1 SB 兌換 EUR
214.7136
1 SB 兌換 USD
$223.66
1 SB 兌換 MYR
RM1,006.47
1 SB 兌換 TRY
7,845.9928
1 SB 兌換 JPY
¥35,065.4148
1 SB 兌換 RUB
23,182.359
1 SB 兌換 INR
19,031.2294
1 SB 兌換 IDR
Rp3,666,556.7904
1 SB 兌換 PHP
13,213.8328
1 SB 兌換 EGP
￡E.11,388.7672
1 SB 兌換 BRL
R$1,388.9286
1 SB 兌換 CAD
C$319.8338
1 SB 兌換 BDT
26,729.6066
1 SB 兌換 NGN
347,297.0114
1 SB 兌換 UAH
9,389.2468
1 SB 兌換 VES
Bs11,183
1 SB 兌換 PKR
Rs62,246.8146
1 SB 兌換 KZT
117,343.219
1 SB 兌換 THB
฿7,722.9798
1 SB 兌換 TWD
NT$7,298.0258
1 SB 兌換 CHF
Fr199.0574
1 SB 兌換 HKD
HK$1,737.8382
1 SB 兌換 MAD
.د.م2,243.3098