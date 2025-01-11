Snook 價格 (SNK)
今天 Snook (SNK) 的實時價格爲 0.00203902 USD。目前其市值爲 $ 53.07K USD。SNK 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Snook 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 43.00 USD
- Snook 當天價格變化爲 -1.99%
- 其循環供應量爲 26.03M USD
在獲取 MEXC 上從 SNK兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SNK 價格信息的首選平臺。
今天內，Snook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Snook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009073634。
在過去60天內，Snook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006819218。
在過去90天內，Snook 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000123196316855228。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.99%
|30天
|$ -0.0009073634
|-44.49%
|60天
|$ -0.0006819218
|-33.44%
|90天
|$ +0.000123196316855228
|+6.43%
Snook 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
-1.99%
-15.32%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Snook is an online, multiplayer, "Snake"-like IO game. It's riding the fastest growing trend in this segment - the "Play-to-earn" NFT game. OK, so this is hot! Great. But, what is it? The player's snook-character in the game is a minted NFT. As the player advances in the game (by eating everything it can, avoiding and killing other snooks and taking their traits), she accrues achievements (e.g., traits and rare/difficult to get special skins). Blockchain and Crypto technologies make it possible for us to immutably record these achievements (think of it as a Blockchain/Crypto "barrel"). The game character/NFT can be accessed for future games or for commercial purposes, and under certain conditions provides financial incentives to the player.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 SNK 兌換 AUD
A$0.0033032124
|1 SNK 兌換 GBP
￡0.0016516062
|1 SNK 兌換 EUR
€0.0019778494
|1 SNK 兌換 USD
$0.00203902
|1 SNK 兌換 MYR
RM0.0091551998
|1 SNK 兌換 TRY
₺0.0722220884
|1 SNK 兌換 JPY
¥0.3214922834
|1 SNK 兌換 RUB
₽0.2072256026
|1 SNK 兌換 INR
₹0.1757431338
|1 SNK 兌換 IDR
Rp33.4265520288
|1 SNK 兌換 PHP
₱0.12030218
|1 SNK 兌換 EGP
￡E.0.1030316806
|1 SNK 兌換 BRL
R$0.0124788024
|1 SNK 兌換 CAD
C$0.0029361888
|1 SNK 兌換 BDT
৳0.2487196596
|1 SNK 兌換 NGN
₦3.1612558276
|1 SNK 兌換 UAH
₴0.0862097656
|1 SNK 兌換 VES
Bs0.10806806
|1 SNK 兌換 PKR
Rs0.5678058994
|1 SNK 兌換 KZT
₸1.075990854
|1 SNK 兌換 THB
฿0.0707132136
|1 SNK 兌換 TWD
NT$0.0675119522
|1 SNK 兌換 CHF
Fr0.0018555082
|1 SNK 兌換 HKD
HK$0.0158635756
|1 SNK 兌換 MAD
.د.م0.0204717608