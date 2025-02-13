SNG Token 圖標

SNG Token 價格 (SNG)

USD

SNG Token (SNG) 實時價格圖表

$0.0064034
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+1.00%(1D)

今天 SNG Token (SNG) 的價格

今天 SNG Token (SNG) 的實時價格爲 0.0064034 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SNG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
SNG Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 207.38 USD
- SNG Token 當天價格變化爲 +1.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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SNG Token (SNG) 價格表現 USD

今天內，SNG Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，SNG Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0016541973
在過去60天內，SNG Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0017007359
在過去90天內，SNG Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002363595655676407

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+1.01%
30天$ -0.0016541973-25.83%
60天$ -0.0017007359-26.55%
90天$ -0.002363595655676407-26.96%

SNG Token (SNG) 價格分析

SNG Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00632951
$ 0.00632951$ 0.00632951

$ 0.00640418
$ 0.00640418$ 0.00640418

$ 0.0336267
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+1.01%

+9.88%

SNG Token (SNG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 207.38
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什麼是SNG Token (SNG)

The SNG Token is pioneering the future of decentralized finance (DeFi) with its innovative approach and strong commitment to community-driven progress.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

SNG Token (SNG) 資源

官網

大家還在問：關於 SNG Token (SNG) 的其他問題

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SNG 兌換爲當地貨幣

1 SNG 兌換 AUD
A$0.010117372
1 SNG 兌換 GBP
0.00512272
1 SNG 兌換 EUR
0.00608323
1 SNG 兌換 USD
$0.0064034
1 SNG 兌換 MYR
RM0.02849513
1 SNG 兌換 TRY
0.231226774
1 SNG 兌換 JPY
¥0.987212178
1 SNG 兌換 RUB
0.601855566
1 SNG 兌換 INR
0.556263358
1 SNG 兌換 IDR
Rp104.973753696
1 SNG 兌換 PHP
0.37235771
1 SNG 兌換 EGP
￡E.0.324140108
1 SNG 兌換 BRL
R$0.036883584
1 SNG 兌換 CAD
C$0.009092828
1 SNG 兌換 BDT
0.776156114
1 SNG 兌換 NGN
9.62911275
1 SNG 兌換 UAH
0.267213882
1 SNG 兌換 VES
Bs0.3906074
1 SNG 兌換 PKR
Rs1.78366707
1 SNG 兌換 KZT
3.220974234
1 SNG 兌換 THB
฿0.216562988
1 SNG 兌換 TWD
NT$0.209647316
1 SNG 兌換 CHF
Fr0.005827094
1 SNG 兌換 HKD
HK$0.049818452
1 SNG 兌換 MAD
.د.م0.063841898