Snapcat 圖標

Snapcat 價格 (SNAPCAT)

USD

Snapcat (SNAPCAT) 實時價格圖表

$0.01153395
$0.01153395$0.01153395
-11.50%(1D)

今天 Snapcat (SNAPCAT) 的價格

今天 Snapcat (SNAPCAT) 的實時價格爲 0.01153395 USD。目前其市值爲 $ 115.34K USD。SNAPCAT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Snapcat 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.05K USD
- Snapcat 當天價格變化爲 -11.54%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

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Snapcat (SNAPCAT) 價格表現 USD

今天內，Snapcat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00150514842556574
在過去30天內，Snapcat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000725254
在過去60天內，Snapcat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0032777709
在過去90天內，Snapcat 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.000316403253059267

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00150514842556574-11.54%
30天$ -0.0000725254-0.62%
60天$ -0.0032777709-28.41%
90天$ +0.000316403253059267+2.82%

Snapcat (SNAPCAT) 價格分析

Snapcat 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01134106
$ 0.01134106$ 0.01134106

$ 0.01305369
$ 0.01305369$ 0.01305369

$ 0.258497
$ 0.258497$ 0.258497

+0.65%

-11.54%

-21.93%

Snapcat (SNAPCAT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 115.34K
$ 115.34K$ 115.34K

$ 1.05K
$ 1.05K$ 1.05K

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Snapcat (SNAPCAT)

Snapcat is the fusion between a ghost and a cat, giving the start of the socialmedia-cat meta.

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Snapcat (SNAPCAT) 資源

官網

大家還在問：關於 Snapcat (SNAPCAT) 的其他問題

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SNAPCAT 兌換爲當地貨幣

1 SNAPCAT 兌換 AUD
A$0.0183389805
1 SNAPCAT 兌換 GBP
0.0091118205
1 SNAPCAT 兌換 EUR
0.011072592
1 SNAPCAT 兌換 USD
$0.01153395
1 SNAPCAT 兌換 MYR
RM0.051902775
1 SNAPCAT 兌換 TRY
0.4047263055
1 SNAPCAT 兌換 JPY
¥1.81775052
1 SNAPCAT 兌換 RUB
1.1936484855
1 SNAPCAT 兌換 INR
0.9816544845
1 SNAPCAT 兌換 IDR
Rp189.081117288
1 SNAPCAT 兌換 PHP
0.681425766
1 SNAPCAT 兌換 EGP
￡E.0.5871933945
1 SNAPCAT 兌換 BRL
R$0.070587774
1 SNAPCAT 兌換 CAD
C$0.0164935485
1 SNAPCAT 兌換 BDT
1.3784223645
1 SNAPCAT 兌換 NGN
17.9098022205
1 SNAPCAT 兌換 UAH
0.484195221
1 SNAPCAT 兌換 VES
Bs0.5766975
1 SNAPCAT 兌換 PKR
Rs3.2100136245
1 SNAPCAT 兌換 KZT
6.0512868675
1 SNAPCAT 兌換 THB
฿0.3984979725
1 SNAPCAT 兌換 TWD
NT$0.3763527885
1 SNAPCAT 兌換 CHF
Fr0.0102652155
1 SNAPCAT 兌換 HKD
HK$0.0896187915
1 SNAPCAT 兌換 MAD
.د.م0.1156855185