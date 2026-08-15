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SN21 AdTAO 目前實時價格為 0.625951 USD。SN21 市值為 3,100,272 USD。追蹤台灣的 SN21 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！SN21 AdTAO 目前實時價格為 0.625951 USD。SN21 市值為 3,100,272 USD。追蹤台灣的 SN21 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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SN21 AdTAO 價格 (SN21)

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1 SN21 兌換為 USD 的實時價格：

$0.635333
$0.635333$0.635333
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USD
SN21 AdTAO (SN21) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 16:08:58 (UTC+8)

SN21 AdTAO 今日價格

SN21 AdTAO (SN21) 今日實時價格為 $ 0.625951，過去 24 小時內變化了 4.24%。目前 SN21 兌 USD 的匯率為 $ 0.625951 每 SN21。

SN21 AdTAO 目前市值在 $ 3,100,272 排名第 #-，流通供應量為 4.95M SN21。過去 24 小時內，SN21 的交易價格在 $ 0.633743（低點）和 $ 0.6651（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.0，而歷史最低價為 $ 0.00977233

短期表現方面，SN21 在過去一小時內波動了 -1.85%，過去7 天內波動了 -6.70%。過去一天，總交易量達到 $ 77.00K

SN21 AdTAO（SN21）市場資訊

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

$ 77.00K
$ 77.00K$ 77.00K

$ 3.10M
$ 3.10M$ 3.10M

4.95M
4.95M 4.95M

4,952,899.322636236
4,952,899.322636236 4,952,899.322636236

SN21 AdTAO 的目前市值為 $ 3.10M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 77.00K。SN21 的流通量為 4.95M，總供應量是 4952899.322636236，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.10M

SN21 AdTAO 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0.633743
$ 0.633743$ 0.633743
24H最低價
$ 0.6651
$ 0.6651$ 0.6651
24H最高價

$ 0.633743
$ 0.633743$ 0.633743

$ 0.6651
$ 0.6651$ 0.6651

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.00977233
$ 0.00977233$ 0.00977233

-1.85%

-4.24%

-6.70%

-6.70%

SN21 AdTAO（SN21）價格歷史 USD

今天內，SN21 AdTAO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.027733145569374007
在過去30天內，SN21 AdTAO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.1691233220
在過去60天內，SN21 AdTAO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +22.9366821191
在過去90天內，SN21 AdTAO 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0000000162695045

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.027733145569374007-4.24%
30天$ -0.1691233220-27.01%
60天$ +22.9366821191+3,664.29%
90天$ +0.0000000162695045+0.00%

SN21 AdTAO 的價格預測

SN21 AdTAO（SN21）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，SN21 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
SN21 AdTAO (SN21) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，SN21 AdTAO 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 SN21 AdTAO 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 SN21 AdTAO 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 SN21 2026–2027 年價格的預測。

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關於 SN21 AdTAO

今日SN21 AdTAO的即時交易價格是多少？

SN21 AdTAO目前的交易價格為NT$19.65362098490191512000，並已實時更新。此價格反映了多個市場的聚合數據，確保準確呈現全球供需狀況。

SN21的交易活動量有多大？

SN21過去24小時的交易量達NT$--。這一指標對於評估流動性狀況至關重要——較高的交易量通常意味著市場更活躍，訂單執行也更順暢。

今日SN21 AdTAO的價格表現如何？

在過去24小時內，SN21 AdTAO的價格波動幅度為-4.24%。正向趨勢表明買方興趣增強，而負向趨勢則可能反映短期賣壓或更廣泛的市場下行壓力。

今日SN21 AdTAO的價格波動範圍是多少？

過去一天內，SN21 AdTAO的價格在NT$19.89827434389384216000至NT$20.882822005329912000之間波動，這為交易者提供了對盤中波動性的洞察，以及潛在的支撐與阻力水平。

人們還問：關於SN21 AdTAO的其他問題

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SN21 AdTAO（SN21）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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