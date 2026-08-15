SN21 AdTAO 今日價格

SN21 AdTAO (SN21) 今日實時價格為 $ 0.625951，過去 24 小時內變化了 4.24%。目前 SN21 兌 USD 的匯率為 $ 0.625951 每 SN21。

SN21 AdTAO 目前市值在 $ 3,100,272 排名第 #-，流通供應量為 4.95M SN21。過去 24 小時內，SN21 的交易價格在 $ 0.633743（低點）和 $ 0.6651（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 2.0，而歷史最低價為 $ 0.00977233。

短期表現方面，SN21 在過去一小時內波動了 -1.85%，過去7 天內波動了 -6.70%。過去一天，總交易量達到 $ 77.00K。

SN21 AdTAO（SN21）市場資訊

市值 $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M 成交量（24H） $ 77.00K$ 77.00K $ 77.00K 完全稀釋市值 $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M 流通量 4.95M 4.95M 4.95M 總供應量 4,952,899.322636236 4,952,899.322636236 4,952,899.322636236

SN21 AdTAO 的目前市值為 $ 3.10M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 77.00K。SN21 的流通量為 4.95M，總供應量是 4952899.322636236，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.10M。