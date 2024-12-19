Smoovie Phone 價格 (SP)
今天 Smoovie Phone (SP) 的實時價格爲 54.21 USD。目前其市值爲 $ 2.30M USD。SP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Smoovie Phone 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.80K USD
- Smoovie Phone 當天價格變化爲 -11.68%
- 其循環供應量爲 42.07K USD
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今天內，Smoovie Phone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -7.17485663448477。
在過去30天內，Smoovie Phone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.3598893480。
在過去60天內，Smoovie Phone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +57.8276176140。
在過去90天內，Smoovie Phone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +42.775117299307783。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -7.17485663448477
|-11.68%
|30天
|$ -0.3598893480
|-0.66%
|60天
|$ +57.8276176140
|+106.67%
|90天
|$ +42.775117299307783
|+374.08%
Smoovie Phone 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.19%
-11.68%
-17.28%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable .
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|1 SP 兌換 AUD
A$86.1939
|1 SP 兌換 GBP
￡42.8259
|1 SP 兌換 EUR
€52.0416
|1 SP 兌換 USD
$54.21
|1 SP 兌換 MYR
RM243.945
|1 SP 兌換 TRY
₺1,901.6868
|1 SP 兌換 JPY
¥8,499.0438
|1 SP 兌換 RUB
₽5,618.8665
|1 SP 兌換 INR
₹4,612.7289
|1 SP 兌換 IDR
Rp888,688.3824
|1 SP 兌換 PHP
₱3,202.7268
|1 SP 兌換 EGP
￡E.2,760.3732
|1 SP 兌換 BRL
R$336.6441
|1 SP 兌換 CAD
C$77.5203
|1 SP 兌換 BDT
৳6,478.6371
|1 SP 兌換 NGN
₦84,176.7459
|1 SP 兌換 UAH
₴2,275.7358
|1 SP 兌換 VES
Bs2,710.5
|1 SP 兌換 PKR
Rs15,087.1851
|1 SP 兌換 KZT
₸28,441.2765
|1 SP 兌換 THB
฿1,871.8713
|1 SP 兌換 TWD
NT$1,768.8723
|1 SP 兌換 CHF
Fr48.2469
|1 SP 兌換 HKD
HK$421.2117
|1 SP 兌換 MAD
.د.م543.7263