Smoking Wizard 今日價格

Smoking Wizard (WIZARD) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.10%。目前 WIZARD 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WIZARD。

Smoking Wizard 目前市值在 $ 292,051 排名第 #-，流通供應量為 999.77M WIZARD。過去 24 小時內，WIZARD 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WIZARD 在過去一小時內波動了 +6.12%，過去7 天內波動了 +0.92%。過去一天，總交易量達到 $ 32.73K。

Smoking Wizard（WIZARD）市場資訊

市值 $ 292.05K$ 292.05K $ 292.05K 成交量（24H） $ 32.73K$ 32.73K $ 32.73K 完全稀釋市值 $ 292.05K$ 292.05K $ 292.05K 流通量 999.77M 999.77M 999.77M 總供應量 999,767,591.677903 999,767,591.677903 999,767,591.677903

Smoking Wizard 的目前市值為 $ 292.05K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 32.73K。WIZARD 的流通量為 999.77M，總供應量是 999767591.677903，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 292.05K。