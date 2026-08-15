Smoking Chicken Fish 今日價格

Smoking Chicken Fish (SCF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.26%。目前 SCF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SCF。

Smoking Chicken Fish 目前市值在 $ 376,016 排名第 #-，流通供應量為 999.75M SCF。過去 24 小時內，SCF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.145357，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SCF 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +2.73%。過去一天，總交易量達到 $ 441.05。

Smoking Chicken Fish（SCF）市場資訊

市值 $ 376.02K$ 376.02K $ 376.02K 成交量（24H） $ 441.05$ 441.05 $ 441.05 完全稀釋市值 $ 376.02K$ 376.02K $ 376.02K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 總供應量 999,754,353.689432 999,754,353.689432 999,754,353.689432

Smoking Chicken Fish 的目前市值為 $ 376.02K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 441.05。SCF 的流通量為 999.75M，總供應量是 999754353.689432，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 376.02K。