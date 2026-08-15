Smiley Coin 今日價格

Smiley Coin (SMILEY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.41%。目前 SMILEY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SMILEY。

Smiley Coin 目前市值在 $ 253,110 排名第 #-，流通供應量為 420,690.00T SMILEY。過去 24 小時內，SMILEY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SMILEY 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.49%。過去一天，總交易量達到 --。

Smiley Coin（SMILEY）市場資訊

市值 $ 253.11K$ 253.11K $ 253.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 253.11K$ 253.11K $ 253.11K 流通量 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T 總供應量 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

Smiley Coin 的目前市值為 $ 253.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SMILEY 的流通量為 420,690.00T，總供應量是 4.2069e+17，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 253.11K。