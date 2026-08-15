Smilee 今日價格

Smilee (SMILEE) 今日實時價格為 $ 0.0269684，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 SMILEE 兌 USD 的匯率為 $ 0.0269684 每 SMILEE。

Smilee 目前市值在 $ 53,937 排名第 #-，流通供應量為 2.00M SMILEE。過去 24 小時內，SMILEE 的交易價格在 $ 0.02673863（低點）和 $ 0.02706872（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.228201，而歷史最低價為 $ 0.02275597。

短期表現方面，SMILEE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +16.32%。過去一天，總交易量達到 $ 210.00。

Smilee（SMILEE）市場資訊

市值 $ 53.94K$ 53.94K $ 53.94K 成交量（24H） $ 210.00$ 210.00 $ 210.00 完全稀釋市值 $ 269.68K$ 269.68K $ 269.68K 流通量 2.00M 2.00M 2.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Smilee 的目前市值為 $ 53.94K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 210.00。SMILEE 的流通量為 2.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 269.68K。