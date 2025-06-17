Smart Lending AI 圖標

Smart Lending AI 價格 (SLAI)

USD

Smart Lending AI (SLAI) 實時價格圖表

$0.03169195
$0.03169195$0.03169195
-20.50%(1D)

今天 Smart Lending AI (SLAI) 的價格

今天 Smart Lending AI (SLAI) 的實時價格爲 0.03169195 USD。目前其市值爲 $ 316.92K USD。SLAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Smart Lending AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Smart Lending AI 當天價格變化爲 -20.59%
- 其循環供應量爲 10.00M USD

在獲取 MEXC 上從 SLAI兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 SLAI 價格信息的首選平台。

Smart Lending AI (SLAI) 價格表現 USD

今天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00822201638274085
在過去30天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00822201638274085-20.59%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Smart Lending AI (SLAI) 價格分析

Smart Lending AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.02935038
$ 0.02935038$ 0.02935038

$ 0.04055657
$ 0.04055657$ 0.04055657

$ 0.070129
$ 0.070129$ 0.070129

+4.09%

-20.59%

--

Smart Lending AI (SLAI) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 316.92K
$ 316.92K$ 316.92K

--
----

10.00M
10.00M 10.00M

什麼是Smart Lending AI (SLAI)

Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Smart Lending AI (SLAI) 資源

官網

Smart Lending AI（SLAI）代幣經濟

了解 Smart Lending AI（SLAI）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 SLAI 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Smart Lending AI (SLAI) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

SLAI 兌換爲當地貨幣

1 SLAI 兌換 VND
833.97366425
1 SLAI 兌換 AUD
A$0.0484886835
1 SLAI 兌換 GBP
0.023452043
1 SLAI 兌換 EUR
0.027255077
1 SLAI 兌換 USD
$0.03169195
1 SLAI 兌換 MYR
RM0.134373868
1 SLAI 兌換 TRY
1.2477120715
1 SLAI 兌換 JPY
¥4.5994527035
1 SLAI 兌換 RUB
2.494156465
1 SLAI 兌換 INR
2.736916802
1 SLAI 兌換 IDR
Rp519.540080808
1 SLAI 兌換 KRW
43.413534627
1 SLAI 兌換 PHP
1.8023211965
1 SLAI 兌換 EGP
￡E.1.5899851315
1 SLAI 兌換 BRL
R$0.1739888055
1 SLAI 兌換 CAD
C$0.0427841325
1 SLAI 兌換 BDT
3.874023968
1 SLAI 兌換 NGN
48.9827610005
1 SLAI 兌換 UAH
1.3161666835
1 SLAI 兌換 VES
Bs3.2325789
1 SLAI 兌換 PKR
Rs8.97516024
1 SLAI 兌換 KZT
16.2437089725
1 SLAI 兌換 THB
฿1.0328406505
1 SLAI 兌換 TWD
NT$0.937447881
1 SLAI 兌換 AED
د.إ0.1163094565
1 SLAI 兌換 CHF
Fr0.0256704795
1 SLAI 兌換 HKD
HK$0.248464888
1 SLAI 兌換 MAD
.د.م0.288396745
1 SLAI 兌換 MXN
$0.6011962915