Smart Lending AI 價格 (SLAI)
今天 Smart Lending AI (SLAI) 的實時價格爲 0.03169195 USD。目前其市值爲 $ 316.92K USD。SLAI 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Smart Lending AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Smart Lending AI 當天價格變化爲 -20.59%
- 其循環供應量爲 10.00M USD
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今天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00822201638274085。
在過去30天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Smart Lending AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00822201638274085
|-20.59%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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Smart Lending AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+4.09%
-20.59%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Smart Lending AI (SLAI) is a decentralized on-chain lending protocol that lets users lock approved tokens and instantly borrow up to 50% of their USD value in ETH—without selling. Prices are calculated directly on-chain via WETH pairs, and loan risk is managed through real-time volatility and liquidity analysis. Borrowers pay a flat 5% interest, while SLAI stakers (≥50,000 tokens) enjoy zero interest benefits. Designed for active DeFi traders, SLAI enables fast, gas-efficient liquidity access while preserving token exposure.
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|1 SLAI 兌換 VND
₫833.97366425
|1 SLAI 兌換 AUD
A$0.0484886835
|1 SLAI 兌換 GBP
￡0.023452043
|1 SLAI 兌換 EUR
€0.027255077
|1 SLAI 兌換 USD
$0.03169195
|1 SLAI 兌換 MYR
RM0.134373868
|1 SLAI 兌換 TRY
₺1.2477120715
|1 SLAI 兌換 JPY
¥4.5994527035
|1 SLAI 兌換 RUB
₽2.494156465
|1 SLAI 兌換 INR
₹2.736916802
|1 SLAI 兌換 IDR
Rp519.540080808
|1 SLAI 兌換 KRW
₩43.413534627
|1 SLAI 兌換 PHP
₱1.8023211965
|1 SLAI 兌換 EGP
￡E.1.5899851315
|1 SLAI 兌換 BRL
R$0.1739888055
|1 SLAI 兌換 CAD
C$0.0427841325
|1 SLAI 兌換 BDT
৳3.874023968
|1 SLAI 兌換 NGN
₦48.9827610005
|1 SLAI 兌換 UAH
₴1.3161666835
|1 SLAI 兌換 VES
Bs3.2325789
|1 SLAI 兌換 PKR
Rs8.97516024
|1 SLAI 兌換 KZT
₸16.2437089725
|1 SLAI 兌換 THB
฿1.0328406505
|1 SLAI 兌換 TWD
NT$0.937447881
|1 SLAI 兌換 AED
د.إ0.1163094565
|1 SLAI 兌換 CHF
Fr0.0256704795
|1 SLAI 兌換 HKD
HK$0.248464888
|1 SLAI 兌換 MAD
.د.م0.288396745
|1 SLAI 兌換 MXN
$0.6011962915