SLINKsol (SLINK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 SLINK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SLINK。

SLINKsol 目前市值在 $ 13,803.7 排名第 #-，流通供應量為 979.96M SLINK。過去 24 小時內，SLINK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SLINK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +1.39%。過去一天，總交易量達到 --。

SLINKsol（SLINK）市場資訊

市值 $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 13.80K$ 13.80K $ 13.80K 流通量 979.96M 979.96M 979.96M 總供應量 979,964,268.0 979,964,268.0 979,964,268.0

SLINKsol 的目前市值為 $ 13.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SLINK 的流通量為 979.96M，總供應量是 979964268.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 13.80K。