Sliding Cat 今日價格

Sliding Cat (滑る猫) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.72%。目前 滑る猫 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 滑る猫。

Sliding Cat 目前市值在 $ 16,234.88 排名第 #-，流通供應量為 999.88M 滑る猫。過去 24 小時內，滑る猫 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00110706，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，滑る猫 在過去一小時內波動了 +2.56%，過去7 天內波動了 +6.52%。過去一天，總交易量達到 --。

Sliding Cat（滑る猫）市場資訊

市值 $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.23K$ 16.23K $ 16.23K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,875,166.040104 999,875,166.040104 999,875,166.040104

Sliding Cat 的目前市值為 $ 16.23K, 它過去 24 小時的交易量為 --。滑る猫 的流通量為 999.88M，總供應量是 999875166.040104，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.23K。