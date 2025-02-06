Slex 圖標

Slex 價格 (SLEX)

USD

Slex (SLEX) 實時價格圖表

$2.87
$2.87$2.87
+0.70%(1D)

今天 Slex (SLEX) 的價格

今天 Slex (SLEX) 的實時價格爲 2.87 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。SLEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Slex 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.35M USD
- Slex 當天價格變化爲 +0.72%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Slex (SLEX) 價格表現 USD

今天內，Slex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.02063758
在過去30天內，Slex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.0931921840
在過去60天內，Slex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.7281703730
在過去90天內，Slex 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -1.241650987516548

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.02063758+0.72%
30天$ -1.0931921840-38.09%
60天$ -0.7281703730-25.37%
90天$ -1.241650987516548-30.19%

Slex (SLEX) 價格分析

Slex 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.73
$ 2.73$ 2.73

$ 2.89
$ 2.89$ 2.89

$ 6.54
$ 6.54$ 6.54

-0.45%

+0.72%

-22.79%

Slex (SLEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.35M
$ 4.35M$ 4.35M

0.00
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什麼是Slex (SLEX)

SLEX is utility token for Slex centralized cryptocurrency exchange which can be used to pay fees

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Slex (SLEX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Slex (SLEX) 的其他問題

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SLEX 兌換爲當地貨幣

1 SLEX 兌換 AUD
A$4.5633
1 SLEX 兌換 GBP
2.296
1 SLEX 兌換 EUR
2.7552
1 SLEX 兌換 USD
$2.87
1 SLEX 兌換 MYR
RM12.7141
1 SLEX 兌換 TRY
103.0043
1 SLEX 兌換 JPY
¥438.0768
1 SLEX 兌換 RUB
276.9263
1 SLEX 兌換 INR
251.3546
1 SLEX 兌換 IDR
Rp47,049.1728
1 SLEX 兌換 PHP
166.8905
1 SLEX 兌換 EGP
￡E.144.3323
1 SLEX 兌換 BRL
R$16.646
1 SLEX 兌換 CAD
C$4.1041
1 SLEX 兌換 BDT
349.0781
1 SLEX 兌換 NGN
4,823.5229
1 SLEX 兌換 UAH
119.5929
1 SLEX 兌換 VES
Bs169.33
1 SLEX 兌換 PKR
Rs800.5578
1 SLEX 兌換 KZT
1,485.4833
1 SLEX 兌換 THB
฿97.0347
1 SLEX 兌換 TWD
NT$94.2508
1 SLEX 兌換 CHF
Fr2.583
1 SLEX 兌換 HKD
HK$22.3286
1 SLEX 兌換 MAD
.د.م28.7574